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Акции и промокоды Etihad Airways в Украине

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Отзывы покупателей

Мы летали этой авиакомпанией 2 раза. Самолеты очень комфортабельные. Персонал внимательный и всегда рядом стоит только попросить и вам тут же подадут и чай, и сок, и кофе. Жаль только, что нет хотя бы одного русскоговорящего из всего экипажа. Так как если человек не знает английского, то немного не комфортно.

  • елена
  • 11.04.2017
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