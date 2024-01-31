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Отзывы покупателей
Когда совсем нет денег, то возьмешься за любую работу. На WorkZilla я иногда выполняла заказы. Заданий много и они часто обновляются. Но большинство заданий для тех, кто умеет что-то стоящее, кто разбирается в дизайне, сайтов, программировании. Новичку здесь заработать можно, но постоянно приходится ловить задания, потому что легкие быстро разбирают. Так как я новичок, пришлось учиться.
- Ольга
- 13.06.2017
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