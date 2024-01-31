«Доминос Пицца» – сеть ресторанов с мировым именем. Закажи любимую еду, приготовленную по традиционным или фирменным рецептам, и получи заказ дома или в офисе в максимально короткие сроки! После оформления заявки ты сможешь отслеживать статус приготовления и отправки с помощью онлайн-трекера. На сайте компании ты найдешь подробную информацию о пищевой ценности и содержании аллергенов в каждом продукте. В карточке каждого товара есть опция выбора размера и основы, а также возможность замены стандартных ингредиентов. Принимается оплата наличными средствами и банковской картой. Обрати внимание на действующие акции! Коды купонов и промокоды «Доминос Пицца» за январь 2024 года в Украине помогут значительно сэкономить твой бюджет. Изучай предложения, опубликованные на этой странице, и совершай покупки на лучших условиях!

Подробнее Скрыть