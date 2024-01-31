Zombie Frontier 3 – красочная игра на выживание в твоем мобильном телефоне! Тебе предстоит спасать людей от нашествия кровожадных зомби и очищать улицы от последствий мутации опасного вируса. Запасайся мощным оружием и приготовься к захватывающим прогулкам по разным уровням виртуального города! Наращивай арсенал боеприпасов, выполняй снайперские миссии и встречайся с могущественными боссами! Истреби всю вражескую команду, защищай мир от злобных мутантов и положи конец этому вторжению! Не упусти возможность и воспользуйся различными специальными предложениями разработчиков, чтобы получить игровые привилегии! Обрати внимание на свежие подарочные коды Zombie Frontier 3 за январь 2024 года в Украине из нашего списка! Действующие акции помогают противостоять врагу и значительно увеличивают твой шанс на победу. Выбирай на это странице подходящие варианты и активируй бонусы!

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