Новая мобильная РПГ с ретеллингом самых известных сказок и коллекцией разнообразных героев покорит твое сердце. Собирай знакомых персонажей с уникальными способностями, сражайся с тьмой и прокачивайся. Активируй в игре «Легендариум» коды за июнь 2024 года и получай дополнительную выгоду. Четыре класса, пять стихий и огромное поле для комбинирования! Создай наилучшую команду, тщательно подбирая всех членов. Разработай свою выигрышную стратегию и захватывай утопающие в проклятье земли. Используй в «Легендариум» промокоды для получения различных полезных игровых предметов. Исследуй локации, разгадывай загадки, следи за сюжетом и побеждай могучих боссов, чтобы освободить мир сказок. А на арене каждого ждут сражения с игроками со всего земного шара. Получай бонусы даже будучи офлайн. Зови друзей и играйте вместе в PvP-битвах. А наши коды на «Легендариум» позволят получить вещи для усиления уже на старте.

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