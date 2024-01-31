Kingdom Guard – это затягивающая онлайн-игра в жанре tower defense с элементами merge. Почувствуй себя в роли мудрого правителя и защитника государства. Возводи постройки, защищайся от монстров и веди свой народ к процветанию. Здесь тебя поджидает множество уровней и карт. Выстраивай стратегии исходя из местности и доступных юнитов. Объединяй бойцов и получай более крутых воинов, способных дать отпор врагу с легкостью. Строй защитные строения, тренируй солдат, защищай легендарное драконье яйцо, свое королевство и весь мир в придачу! Вступай в альянсы, захватывай темные земли, расти свою мощь, уничтожь титана и стань самым сильным на планете. Играй с удовольствием, а для дополнительного усиления используй коды погашения и промокоды Kingdom Guard («Кингдом Гуард») за январь 2024 года в Украине. Облегчи процесс и получи максимум позитивных эмоций от истребления чудовищ.

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