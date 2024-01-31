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Купоны и промокоды «Дуолинго» в Украине

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Отзывы покупателей

Обожаю приложение Дуолинго! Теперь мне всегда есть, чем с пользой скоротать время в транспорте или в ожидании чего-либо. Спасибо!

  • Татьяна

Нереально крутое приложение! Автору большая благодарность! Не представлял и не мечтал, что стану носителем другого языка, но с Doulingo это стало возможным!

  • Ашот
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