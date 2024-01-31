Fox Legends – новая кроссплатформенная ролевая игра. Тебя ждет волшебный виртуальный мир с красочной графикой, детализированными персонажами и уникальными спецэффектами! Игрокам предстоит познакомиться с восточной мифологией, коллекционировать милых питомцев, объединяться с единомышленниками и побеждать могущественных боссов! С помощью конструктора ты создашь своего героя и настроишь каждый элемент его внешности, включая глаза, уши и даже татуировки. Выбирай определенный класс, чтобы продемонстрировать таланты и принять участие в регулярных боях! Исследуй таинственный материк и заводи знакомства с его необычными жителями! Хочешь получать многочисленные привилегии без лишних хлопот? На нашем сайте размещены все промокоды и бонус-коды обмена Fox Legends («Фокс Легендс») за январь 2024 года в Украине. Изучай актуальные предложения и активируй подходящие варианты!

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