Day R Survival – атмосферный симулятор выживания, посвященный тематике постапокалипсиса. Игроку предстоит исследовать реальные города СССР, наполненные опасностями: смертоносной радиацией, страшными аномалиями, кровожадными мутантами. Ускорить непростой процесс прохождения стратегии вам помогут уникальные промокоды «Дей Р Сурвайвал». Чтобы спастись, придется добывать пищу и воду, находить оружие и улучшать снаряжение, искать лагеря выживших и сражаться с бандитами. Если повезет, вы найдете союзников для успешного выполнения квестов. Какие привилегии дают эксклюзивные промокоды (коды) Day R Survival за январь 2024 года в Украине? Купоны можно применять для получения премиум-валюты и ценных предметов. После активации вы сразу получите определенный приз. Обратите внимание: все спецпредложения имеют ограниченный срок действия.

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