CATS – стильный и оригинальный конструктор боевых машин. После установки игры вы примерите на себя образ смелого и забавного кота, который решил завоевать титул главного уличного бандита. Чтобы побеждать в PvP-сражениях, необходимо постоянно улучшать своего робота с помощью подручных предметов: пил, бритв, батутов, огромных отверток. Экшен-аркада порадует оригинальной двухмерной графикой и удобным управлением. Геймерам доступна возможность активировать коды на скидку CATS и получать полезные игровые бонусы. Кроме того, разработчики периодически проводят акции и интересные ивенты. Наслаждайтесь всеми преимуществами красочного баттлера, используя наши промокоды CATS за январь 2024 года в Украине! На этой странице размещаются актуальные купоны с ограниченным сроком действия. Укажите один из кодов (codes) «КАТС» в соответствующем разделе приложения и заберите свой подарок.

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