Промокоды Warface в Украине
Активные купоны и промокоды Warface январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на Warface
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Идиальная игра! Просто брависсимо!
- Владислав Боровских
- 07.04.2019
Сколько бы мы с женой ни ругались из-за Warface, игру эту бросить не могу, затянуло уже конкретно. А теперь играть стало еще интереснее! Недавно ввел промокод, и теперь каждую неделю получаю подарок – новое крутое оружие, которые бы денег стоило. А благодаря купону я его получаю бесплатно!
- Максим
- 05.03.2019
Очень увлекаюсь играми. Однажды нашел Варфейс. При активации давался инвайт-код, который помог усилить игру и купить дополнительные снасти. Теперь всё свободное время играю именно в эту игру, меня всё устраивает. Вы тоже можете получить промокод. Рекомендую.
- Виталий
- 19.12.2018
Ух, четкая стрелялка! Переиграл почти за всех персонажей, только снайпера никак не создам. Долго не донатил, но, видимо, пришел и мой черед. Нашел промокод на прем, теперь только оружку поменять, и все пойдет) На нее сейчас тоже хорошая акция идет.
- Ник
- 30.11.2018
Игра динамичная не заставит скучать, иногда заходишь на пол часа, а в итоге смотришь на время а уже прошло часа 3, гораздо больше экшена чем в том же кс. Рекомендую любителям батлы и прочих многопользовательских стрелялок.
- Санёк
- 24.07.2017
Игра произвела на меня двойственное впечатление: с одной стороны, довольно хорошая графика и хорошая разрушаемость объектов, шикарный движок от легендарной Crytek, что является большим достоинством этой игры, красивый удобный интерфейс, присутствие PVE режима, интересные миссии, с другой - постоянно отравляющая жизнь армия читеров, жесткий донат. Жить в таких условиях, конечно, можно, но играть придется долго и упорно, к тому же донатские вещи и читерство периодически сводят на нет все ваши таланты играть. Это начинает поднадоедать и уже не хочется в нее играть, а тем более, играть долго. Было бы хорошо, если бы разработчики занялись этим, у проекта могло бы быть большое будущее. Если вас не смущает все вышеперечисленное - скачивайте, игра весьма приятная, думаю, не пожалеете.
- Валерий
- 05.09.2015