Midjourney – это удобный сервис для генерации изображений по запросу. Присоединяйся к бета-версии и опробуй весь инструментарий самостоятельно. Система уже способна создавать фотографически точные модели, практически неотличимые от реальных фото. Теперь стало еще проще делать сопроводительные картинки для постов и иллюстрированный контент. Посмотри уже созданные картины в разделе витрины и будешь поражен качеством и проработанностью деталей и окружения. Задавай текстовые описания необходимой иллюстрации прямо в чате и получай сразу несколько вариантов. Всегда можно выбрать подходящий и попросить нейросеть улучшить его для дальнейшего использования. Чтобы иметь возможность создавать запросы в неограниченном количестве, оплачивай подписку и получай широкий простор для творчества. Активируй промокоды на скидку (promo codes) Mid Journey (Midjourney) за январь 2024 года в Украине, и плати меньше.

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