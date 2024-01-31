«ЯпонаХата» – сеть кафе японской кухни. Вы можете не только пообедать или поужинать в одном из ресторанов, но и заказать блюда на дом. Повара готовят для гурманов классические, фирменные и горячие роллы, жареный рис с овощами и морепродуктами, китайскую лапшу с телятиной, легкие сашими, сытные супы и салаты с водорослями. Для большой компании заведение предлагает сеты, состоящие из самых популярных блюд. Кроме того, в кафе действует акция на обеденные комбо-меню. Время от времени ресторан радует клиентов скидками на определенные позиции. Вы – поклонник азиатской кухни? Балуйте себя аппетитной и качественной ресторанной едой, не задумываясь о скучной экономии. Чтобы купить любимые лакомства по минимальной стоимости, при оформлении заказа необходимо активировать наш промокод «ЯпонаХата» за январь 2024 года в Украине.

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