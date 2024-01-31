Yandex.Music – отличная платформа для прослушивания музыки и подкастов без рекламы. Свободно подключай до четырех аккаунтов и десяти устройств: пусть пользуются родные и друзья. Скачивай приложение или открывай в браузере. Помимо огромной библиотеки треков в разных жанрах от известных и любимых исполнителей, тебя ждут различные аудиокниги и интересные подкасты. Оплачивать просто: привяжи свою банковскую карту и платеж будет сниматься автоматически. Попробуй бесплатно в течение двух месяцев, за три дня до окончания пробного периода придет напоминание. Используй промокоды и подарочные коды «Яндекс.Музыка» (Yandex.Music) за январь 2024 года в Украине при активации тарифа и получай приятные бонусы и подарки. Прослушивай миллионы часов замечательных мелодий и интересных лекций с комфортом!

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