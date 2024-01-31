«УкрПозика» – сервис мгновенного кредитования. Компания предлагает гибкие процентные ставки, простую систему оформления заявок, а также возможность продления и частичного или досрочного погашения займов. Для рассмотрения обращения не нужны поручители: понадобятся реквизиты банковского счета, ИНН и паспорт. Организация предоставляет услуги совершеннолетним гражданам. Деньги будут переведены на карту в течение нескольких минут с момента одобрения запроса. Вернуть долг можно через «Личный кабинет» на сайте или в платежных терминалах. Операторы контакт-центра ответят на вопросы по телефону или в онлайн-чате. Хочешь разобраться с финансовыми затруднениями на выгодных условиях? Мы подготовили для тебя список всех действующих предложений! Используй промокоды «УкрПозика» за январь 2024 года в Украине при заполнении анкеты, чтобы активировать скидку на обслуживание или получить другие привилегии!

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