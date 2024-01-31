Легендарная сетевая игра «СтарКрафт» в жанре action недавно обновилась, чтобы стать еще интереснее и увлекательнее для пользователей. Всех поклонников научно-фантастической стратегии ждут новые боевые единицы и декорации, усовершенствованный звук, иллюстрированные вставки с полезной информацией и дополнения от разработчиков. Выбирайте для своего персонажа одну из трех рас и боритесь за права на 8 различных боевых полях. Режимы одиночных и командных сражений не дадут вам заскучать! Активируйте наши секретные промокоды, чтобы быстро прокачать героя и получить эксклюзивное оружие. Бонус-коды «СтарКрафт» за январь 2024 года в Украине – уникальная возможность добиться успеха в любимой игре без крупных финансовых вложений. На страницах сайта купонного сервиса «Промокодус.ком» собраны только лучшие спецпредложения!

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