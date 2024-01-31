Speak up – центр изучения английского языка. Организация предлагает слушателям индивидуальное и групповое обучение в различных форматах, в том числе дистанционном. Вы сможете самостоятельно сформировать подходящий график встреч с педагогом и приступить к занятиям в любой день! Преподаватели школы используют уникальные дидактические материалы и новейшие технологии. Уроки проводятся в мультимедийных классах. Пройдите предварительное онлайн-тестирование, узнайте ваш уровень подготовки и приступайте к учебе, чтобы преодолеть языковой барьер, прокачать навыки и познакомиться с культурой других государств! Хотите получить актуальное образование на оптимальных условиях? Воспользуйтесь купонами Speak up за январь 2024 года в Украине, представленными в нашем электронном каталоге! Применяйте их и приобретайте абонементы со значительной скидкой!

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