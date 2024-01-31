Добро пожаловать в Древнюю Грецию – суровый мир войн. Браузерная стратегия «Спарта» предлагает вам примерить на себя роль бесстрашного воина и мудрого правителя, который способен одолеть персидского царя и подарить своему народу мир и благоденствие. Вам придется добывать ценные ресурсы и заключать стратегически выгодные соглашения, тренировать армию и развивать город от небольшого поселения до столицы государства. Эксклюзивные промокоды откроют вам доступ к уникальному оружию и снаряжению и помогут быстро прокачать персонажа. Если вы любите приключения и увлекаетесь изучением реальных исторических событий, скорее открывайте эту игру и активируйте наши коды. Обращайте при этом внимание на срок их действия. Полный список промокодов Sparta за январь 2024 года в Украине регулярно дополняется. Следите за новостями!

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