Scroll – сервис шеринга экологичного городского транспорта. Для аренды самоката достаточно загрузить фирменное мобильное приложение, найти устройство на онлайн-карте и разблокировать его нажатием кнопки. Ты сможешь перемещаться по автомобильным дорогам, тротуарам или велосипедным трассам. Стоимость будет рассчитана в момент завершения поездки. С сотрудниками службы поддержки можно оперативно связаться в социальных сетях или по электронной почте. На сайте компании продаются защитные шлемы. Многочисленные акции помогут сэкономить внушительные суммы денег при оплате товаров и услуг. Обрати внимание на промокоды (promo codes) Scroll за январь 2024 года в Украине, собранные в этом разделе! Благодаря специальным предложениям любой клиент может получить ощутимую скидку или приятный подарок. Изучай доступные варианты и арендуй электросамокаты на привлекательных условиях!

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