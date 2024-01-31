«Он Такси» – сервис быстрого заказа автомобилей. Выбирайте класс машины, создавайте маршрут и оформляйте заявку по телефону или в мобильном приложении! Вы сможете добраться в аэропорт, на работу, в гости, домой или в любое другое место на безопасном и комфортном транспорте, не потратив при этом крупную сумму! Система автоматически рассчитывает километраж, время и стоимость. Клиентам предлагается ряд дополнительных услуг: детские автокресла, перевозка животного, кондиционер и прочее. У вас есть возможность ознакомиться с отзывами о конкретных водителях. В «Личном кабинете» доступна история обращений. Сэкономьте деньги без лишних усилий! У нас вы найдете информацию о действующих акциях и специальных предложениях. Изучайте промокоды «Он Такси» за январь 2024 года в Украине, ищите лучшие варианты и активируйте их, чтобы получить скидку или бонус!

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