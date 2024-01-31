Noah's Heart – игра для ПК и мобильных устройств. Открой для себя планету, полную приключений! Тебе предстоит исследовать каждый уголок таинственного мира, участвовать в 3D-сражениях в режиме реального времени, наслаждаться потрясающими видами первозданной природы, добывать ценные ресурсы и объединяться со своими друзьями в гильдии! Ты сможешь призывать на помощь фантомов, управлять сверхмощным оружием и выполнять задания, чтобы зарабатывать награды и тратить их на усиление команды. Разработчики предусмотрели безграничные возможности для кастомизации персонажа. Регулярные акции с ограниченным сроком действия обеспечивают игрокам приятные привилегии. Не упусти уникальный шанс! На нашем сайте ты найдешь свежие промокоды и пригласительные коды купонов (promo codes) Noah's Heart за январь 2024 года в Украине. Активируй подходящие варианты и получай многочисленные бонусы и подарки!

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