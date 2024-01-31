Multiplex – украинская сеть кинотеатров. Взрослые зрители и дети могут ознакомиться с новинками проката в комфортабельных и просторных залах с уютными креслами. В каждом помещении есть места повышенной комфортности, а на входе в здание оборудованы яркие локации для селфи. В попкорн-барах продаются закуски и прохладительные напитки. На фирменном сайте можно изучить афишу, выбрать сеанс и оплатить входной электронный билет с помощью пластиковой карты. Команда службы поддержки оперативно ответит на любые технические и финансовые вопросы. Организаторы периодически проводят акции для посетителей: воспользуйся шансом и посети развлекательное мероприятие без крупных трат! Обрати внимание на промокоды Multiplex.ua («Мультиплекс») за январь 2024 года в Украине! Применяй их, чтобы ходить в кино на максимально выгодных условиях! Изучай специальные предложения в нашем списке и активируй скидку или бонус!

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