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Промокоды MOYO

Работа с магазином MOYO приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды MOYO январь 2024

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Отзывы покупателей

Очень спорное впечатление производит этот магазин. Заказывал телевизор, все поначалу было легко, быстро оформили, цены были привлекательные. После началась котовасия и чудачества с доставкой. Ждал-ждал, никто не звонил,позвонил сам и оказалось,что моего телевизора в наличии нет, хорошо ,что я не спешил, так что пришлось ждать аж неделю .пока он появился.

  • Алексей
  • 03.11.2015
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