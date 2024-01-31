Промокоды MOYO
Работа с магазином MOYO приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:
Купоны на скидку и промокоды MOYO январь 2024
Промокоды сайтов, похожих на MOYO
Не нашел промокод?Получить первым
Отзывы покупателей
Очень спорное впечатление производит этот магазин. Заказывал телевизор, все поначалу было легко, быстро оформили, цены были привлекательные. После началась котовасия и чудачества с доставкой. Ждал-ждал, никто не звонил,позвонил сам и оказалось,что моего телевизора в наличии нет, хорошо ,что я не спешил, так что пришлось ждать аж неделю .пока он появился.
- Алексей
- 03.11.2015
Добавить отзыв