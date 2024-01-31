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Промокоды и акции MoneyBOOM

Работа с магазином MoneyBOOM приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Проблем с возвратом денег не было. Но как оказалось одобряют заявки только в рабочие дни! Пришлось ждать до понедельника. Поэтому если нужны деньги срочно, нужно учитывать этот момент. По условиям заема - все устроило!

  • Елена
  • 23.06.2017

У меня были вопросы по кредиту и я позвонил в колл центр. Оператор проконсультировал меня и помог оформить заявку на сайте. Проблем при получение и возврате денег не было. Единственный момент о котором не предупредили заранее - при оформлении заявки нужны будут фотографии документов! Был в пути, поэтому не сразу смог отправить.

  • Антон
  • 23.06.2017
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