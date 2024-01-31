Monetka – онлайн-сервис выдачи займов. Для получения денег не потребуется посещать отделение компании: нужная сумма будет зачислена на карту в течение нескольких минут после подачи заявки. Укажи в анкете свои паспортные данные, идентификационный номер и банковские реквизиты, подпиши контракт с помощью SMS и ожидай перевод! Воспользоваться услугой могут совершеннолетние граждане Украины. Сотрудники службы поддержки ответят на любые вопросы, связанные с оформлением договора. Вернуть долг можно в терминалах самообслуживания, подразделениях банков или в «Личном кабинете» на сайте. Хочешь избежать крупных переплат? Обрати внимание на коды и промокоды «Монетка» (Monetka) за январь 2024 года в Украине, представленные в нашем электронном каталоге! Выбирай подходящие предложения и применяй их, чтобы получить дополнительные преимущества!

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