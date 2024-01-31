Магазин, мне кажется, интересный, с большим ассортиментом и множеством прикольных вещиц. Чтобы не пропустить какие-то интересные вещи, стоит просматривать сайт каждый день. Акции стартуют в 6 утра, так что заходить лучше пораньше, а не вечером. Товар мне всегда приходил качественный и тот, что заказывала именно я. Менеджеры в магазине отзывчивые , всегда помогают. Большой плюс в том, что можно вернуть товар в течение 30 дней с момента покупки, если она не подошла. Из минусов - очень плохая упаковка, все скинуто в большую коробку без наполнителя, минимальная сумма заказа, и, главное,цены на некоторый товар завышены, так что изучите другие магазины перед покупкой

Наташа

Наташа 02.01.2016