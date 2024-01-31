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Акции и промокоды «Каста»

Работа с магазином Kasta приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Kasta январь 2024

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Отзывы покупателей

Магазин, мне кажется, интересный, с большим ассортиментом и множеством прикольных вещиц. Чтобы не пропустить какие-то интересные вещи, стоит просматривать сайт каждый день. Акции стартуют в 6 утра, так что заходить лучше пораньше, а не вечером. Товар мне всегда приходил качественный и тот, что заказывала именно я. Менеджеры в магазине отзывчивые , всегда помогают. Большой плюс в том, что можно вернуть товар в течение 30 дней с момента покупки, если она не подошла. Из минусов - очень плохая упаковка, все скинуто в большую коробку без наполнителя, минимальная сумма заказа, и, главное,цены на некоторый товар завышены, так что изучите другие магазины перед покупкой

  • Наташа
  • 02.01.2016
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