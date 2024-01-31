Miele – немецкий производитель премиальной бытовой техники. В официальном интернет-магазине бренда можно заказать встраиваемые духовые шкафы, вытяжки, варочные панели, микроволновые печи, подогреватели посуды, холодильники, морозильники, различные аксессуары. Знаменитые стиральные машины ухаживают за одеждой с учетом особенностей ткани. Ты можешь поручить мастерам компании установку и настройку купленного оборудования. Одно из главных преимуществ производителя – продолжительная гарантия на товары. Средний срок службы техники – 20 лет. Уже ознакомился с каталогом магазина и присмотрел для себя функциональный и стильный прибор? Даже если стоимость товара кажется слишком высокой, не спеши отказываться от покупки. Ты можешь сэкономить на понравившейся продукции с помощью наших промокодов на скидку и купонов Miele Shop за январь 2024 года в Украине.

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