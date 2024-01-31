Med-Magazin.ua – интернет-магазин медицинской техники и товаров для здоровья. В каталоге представлен большой выбор тонометров, ингаляторов, глюкометров, кварцевых ламп и прочих домашних приборов. Также в продаже есть ортопедические приспособления, реабилитационные средства, компрессионный трикотаж, косметика и многое другое. На сайте работает тематический поиск и фильтр по категории. Доступна оплата наличными, картой и банковским переводом. На все оборудование распространяется официальная гарантия. Компания обеспечивает быструю доставку по всей территории страны. Продавец регулярно предлагает разнообразные акции. В этом разделе размещены промокоды на скидку «Мед-магазин» (Med-Magazin) за январь 2024 года в Украине. Изучай предложения на этой странице и выбирай подходящие варианты, чтобы получить максимальную выгоду!

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