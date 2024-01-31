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Промокоды на скидку Lumene в Украине

Новых промокодов для Lumene нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды Lumene январь 2024

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Отзывы покупателей

Один из моих любимых брендов косметики, очень рада тому,что у них есть интернет-магазин с сервисом доставки,так как у меня в городе продукцию в магазинах не сыскать днем с огнем,а марка очень нравиться.В магазине часто проводятся всякие акции и есть скидки, что всегда тоже очень приятно! Плохо только, что доставка бесплатная только при заказе от 3тыс рублей,а так все устраивает!Рекомендую всем!<br>

  • Стражко Настя
  • 03.07.2015
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