Промокоды на скидку «Лабиринт» в Украине

Отзывы покупателей

Спасибо! давно искал секретные кодовые слова на лабиринт, нашел у вас и получил книгу бонусом, спасибо!!! Максим

Максим 14.07.2020

Беру в Лабиринте методическую литературу по своему профилю. Радует большой выбор, и есть книги авторов, которые не найти в других крупных магазинах. Пунктов выдачи в моём городе много, забираю по дороге с работы. Привозят, кстати, быстро. Попробовал использовать промокод, немного сэкономил. Приятно. Семён Д.

Семён Д. 29.01.2019

Художественную литературу приучила себя читать в электронном виде, а вот учебную и детскую заказыва в Лабиринте. Очень удобно, что выкладывают подробные отзывы, даже с фотографиями, это облегчает выбор. Приятные скидки, можно удачно купить, что давно хотел и откладывал. Ну и я консерватор - лучший подарок книга :)) а в Лабиринте всегда найдется что-то интересное и по магазинам бегать не надо..Ни по срокам, ни с доставкой - никогда не подводили, кстати! Наталья

Наталья 14.10.2016

Лабиринт - спасение для книжных червей, любителей бумажных книг))) Цены ниже, чем в сетевых книжных, при первом заказе получаешь накопительную скидку, часто бывают акции. Есть много полезных отзывов о книгах. Также можно заказать канцтовары по приемлемым ценам, довольно большой выбор паззлов. Сейчас появилось еще больше пунктов выдачи, от определенной суммы - бесплатная доставка. Доставку на пункт выдачи не задерживают, при необходимости продлевают срок хранения. Елена

Елена 03.04.2016