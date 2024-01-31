Knights Chronicle – это волшебная пошаговая RPG для мобильных телефонов. Онлайн-игра, оформленная в стиле красочного аниме и дополненная яркими спецэффектами, позволит вам с первых минут окунуться в атмосферу захватывающих приключений на таинственной планете Гарниэль. Создавайте уникального персонажа, постепенно прокачивайте его умения, сражайтесь с опасными врагами и объединяйтесь с друзьями для исследования подземелий. Получить еще больше удовольствия от виртуального путешествия вам помогут видеовставки, озвученные популярными актерами. В игре поддерживаются горизонтальный и вертикальный режимы. Планируете покупку платных предметов или ресурсов? Сэкономить на донате очень просто! Для этого нужно использовать наши купоны и коды Knights Chronicle за январь 2024 года в Украине. При условии своевременной активации акции вы сразу же получите обещанный бонус.

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