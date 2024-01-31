Виртуальный сервис «Клевер» проводит дистанционные олимпиады и обучающие конкурсы для малышей и детей постарше. Сайт предлагает увлекательные мероприятия и акции для учащихся школ, СПО и детских садов. Широкий выбор предметов, образовательных программ, а также множество дипломов и приятных наград делают участие в проекте еще интереснее. Пройдите авторизацию в системе и получите список заданий. После ввода ответов результаты появляются мгновенно. Многие соревнования проводятся бесплатно, а сэкономить на участии в самых престижных интеллектуальных состязаниях можно с помощью секретных кодов (secret codes). Ищете способ проверить знания вашего ребенка и пробудить в нем интерес к обучению? Примените купоны Clever за январь 2024 года в Украине и зарегистрируйте школьника в системе. Победа в творческих, научных и межпредметных конкурсах ждет вас!

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