Jimdo – это удобный немецкий конструктор, с помощью которого можно быстро создать сайт с интегрированным интернет-магазином. Для этого вам не понадобятся глубокие знания о веб-программировании: просто следуйте подсказкам системы. Выбирайте подходящий шаблон дизайна и приступайте к наполнению ресурса контентом. Онлайн-конструктор располагает собственным редактором изображений, позволяющим мгновенно придавать картинкам необходимый вид. Еще одна интересная функция сервиса – возможность наполнить витрины в автоматическом режиме. Платный тариф позволит вам получить полноценный домен и использовать различные SEO-настройки. Сэкономьте на покупке премиум- или бизнес-аккаунта прямо сейчас: примените промокоды и коды скидки Jimdo за январь 2024 года в Украине! Воспользоваться выгодным предложением очень просто. Ознакомьтесь с информацией о доступных тарифных планах и укажите купоны на скидку Jimdo в разделе Discount code.

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