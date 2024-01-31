Интернет-магазин Infoshina предлагает большой выбор надежных дисков и резины для отечественных авто и иномарок. Удобная форма на главной странице сайта позволяет быстро выбрать подходящий товар по нескольким параметрам. Компания напрямую сотрудничает с зарубежными производителями: Michelin, Gislaved, Continental, Goodyear. На сайте также продаются моторные, трансмиссионные, универсальные масла в любой ценовой категории. В числе достоинств магазина – регулярные акции, распродажи и обновления ассортимента. Хватит тратить много денег на обслуживание машины! Приобретайте качественные и сертифицированные колеса и покрышки гораздо дешевле благодаря эксклюзивным промокодам «Инфошина» (Infoshina) за январь 2024 года в Украине. На этой странице постоянно размещаются новые купоны, позволяющие экономить на покупках.

Подробнее Скрыть