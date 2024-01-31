Хотите привлечь больше покупателей в популярной социальной сети? Воспользуйтесь сервисом «Хиполинк», чтобы самостоятельно создать и настроить мини-лендинг для рекламы вашего товара или услуги! Привяжите к странице любые контакты и принимайте заявки от клиентов прямо в Instagram*! Разработчик предлагает выбрать один из готовых шаблонов и наполнить его по собственному усмотрению. У вас есть возможность добавлять мессенджеры, фотографии, видео, аватар, текст и ссылки. На выбор предлагается несколько видов тарифов: на месяц, полгода или год. При возникновении вопросов вы сможете задать их службе поддержки по электронной почте или в онлайн-чате. Оплатить подписку на выгодных условиях вам помогут промокоды «Хиполинк» (Hipolink) за январь 2024 года в Украине. Полный список актуальных предложений вы найдете в нашем электронном каталоге. Выбирайте подходящую акцию, пользуйтесь ей при заказе и получите приятную скидку или бонус! *Признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.

Подробнее Скрыть