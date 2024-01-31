Global Credit – микрофинансовая организация, которая выдает займы по упрощенной схеме. Клиент выбирает требуемую сумму и сроки кредитования, заполняет онлайн-анкету, указывает в ней ИНН и паспортные данные. В течение нескольких минут система отправляет решение по заявке. В случае одобрения средства сразу же переводятся на банковскую карту. Пользователям доступен широкий выбор способов погашения задолженности. У постоянных заемщиков есть возможность получать ссуды по SMS-запросу. Человек просто отправляет сообщение на указанный номер, и деньги сразу поступают на счет. Главная проблема, с которой сталкиваются клиенты МФО – высокая комиссия сервиса. Предлагаем вам сэкономить на процентной ставке по промокоду «Глобал Кредит» (Global Credit) за январь 2024 года в Украине! Активируйте купон и получите ссуду без денежных потерь.

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