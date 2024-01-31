GetmanCar – каршеринг с поминутной оплатой. Для использования сервиса вам не нужно приезжать в офис и тратить время на заключение контрактов. Скачайте на ваш смартфон специальное мобильное приложение, найдите на карте подходящий транспорт и арендуйте автомобиль в два клика! Компания оплачивает парковку, топливо и мойку машины. Цена не зависит от погоды, времени суток или занятости. Вы сможете взять авто на несколько минут, часов или дней и пользоваться им по своему усмотрению. Ключи и необходимые документы будут ждать вас внутри салона. Обратите внимание на действующие предложения и воспользуйтесь услугой на выгодных условиях! На этой странице опубликованы промокоды GetmanCar за январь 2024 года в Украине. Изучайте актуальные акции, выбирайте оптимальный вариант и применяйте его при заказе, чтобы получить скидку или бонус!

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