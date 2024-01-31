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Подарочные коды Game of War в Украине

Новых промокодов для Game of War нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Установил ее ради интереса.Хорошая в своем жанре. Правила просты как пень, все легко- понятно. В целом довольно однотипная игра и это надоедает.да и на другие похожа. Но выгодно отличается не таким уж жестким донатом посравнению с аналогами. остутсвие доната не слишком мешает комфортной игре. Еще плюс,что есть глобальная игра и это прикольно, с другой стороны часто она мешает.из за разницы во времени трудно конкурировать с другими игроками. Да. еще хочу сказать, что там очень красочная графика и много подарков.что тоже украшает процесс игры

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  • 16.09.2015
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