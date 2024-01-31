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Акции и промокоды «Цитрус»

Работа с магазином Цитрус приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Цитрус» январь 2024

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Отзывы покупателей

Мне нравится магазин Цитрус: у них всегда есть все новинки смартфонов и умных часов, а цены вполне нормальные. Решил впервые попробовать открыть купон на скидку, ввел промокод и реально на многие модели смартфонов получил хорошую скидку! Купил в итоге новый Самсунг.

  • Леонид
  • 28.03.2019

По распродаже во время Black Friday у этого магазина были гаджеты и аксессуары. Я там себе подобрал новый телефон, наушники и чехол (ввел промокод). Все это обошлось мне недорого, по крайней мере, я таких цен в магазине на эти товары не видел. Сейчас думаю, надо было еще планшет по скидке купить, но тогда не успел. Думаю, в следующем году не пропущу возможность и куплю все что нужно.

  • Кирилл
  • 28.11.2017
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Информация о магазине «Цитрус»

Большая распродажа Черная пятница в «Цитрусе»

Любимое и самое ожидаемое миллионами покупателей событие Black Friday не обойдет стороной и украинский интернет-магазин citrus.ru. Здесь представлен большой выбор гаджетов, аксессуаров и электроники самых известных мировых брендов. Черная пятница в «Цитрусе» традиционно пройдет в последний уикенд ноября. Сайт promokodus.com поможет вам сэкономить еще больше в дни распродажи. Просто отыщите на нашем сайте подходящий для себя промокод и введите его в соответствующую графу при оформлении заказа. Данная акция доступна абсолютно для всех. Выгодных вам покупок!