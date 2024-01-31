Микрофинансовая организация CashMe выдает онлайн-кредиты совершеннолетним гражданам Украины. Для получения займа нужно зарегистрироваться на сайте, указать в анкете достоверные паспортные данные и пройти проверку банковской карты. После принятия положительного решения по запросу вы сразу получите необходимую вам сумму. Важно, что постоянным клиентам предоставляются дополнительные привилегии: заявки проверяются автоматически, кредитный лимит увеличивается. Сервис предлагает несколько удобных способов погашения задолженности. В экстренной ситуации можно воспользоваться услугой пролонгации кредита. Вас привлекают условия сотрудничества с МФО, но смущает высокая процентная ставка? Минимизируйте комиссию системы буквально в несколько кликов – активируйте при подаче заявки наш промокод CashMe за январь 2024 года в Украине! На этой странице уже размещены все рабочие купоны для компании.

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