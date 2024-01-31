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Коды акций bonprix UA

Работа с магазином bonprix UA приостановлена. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

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Отзывы покупателей

Первые впечатление были неплохие. Пока не столкнулась с необходимостью возврата. А теперь следите за руками: потеряно 59 грн. за доставку, с трех вещей - около 80 грн. за перевод денег, 35 грн. за обратную посылку во Львов. Итого, 174 грн. просто за право получить и вернуть вещи. Которые стоят на уровне распродажных цен в Манго! Мне еще повезло, в официальной группе я узнала от других участниц, что нередко приходит брак или пересортица. То есть, заказываете вечернее платье, получаете трусы в горошек. Все это тоже нужно отправлять за свой счет. После большой волокиты - сканирования чеков и снимков брака, вам вернут деньги за почтовые расходы. Долго и неохотно. За перевод денег - нет. Дальше, по наивности я согласилась вместо денежного перевода получить всю суму на бонусный счет. Думала, так быстрее, и кроме того, не нужно будет платить повторно за перевод средств компании. В результате, начисления бонусов на счет я ждала месяц. А когда решила что-то за них заказать, то выяснилось, что оплачивать бонусами можно далеко не все. Например, доставку нельзя. А это снова 59 грн. плюс за перевод средств от 18 до 28 грн, в зависимости от совести службы доставки. Одним словом, делается все, чтобы вы не могли полностью потратить деньги со счета и все время вкладывали новые средства. Тактика неразменного рубля. Кроме того, по неписанным правилам нельзя вытребовать деньги с бонусного счета в качестве перевода. На моих глазах только раз это удалось сделать, через общество защиты прав потребителей. И как вы понимаете, за перевод денег по почте тоже нужно заплатить процент. Вот и думайте - оно вам надо?

  • Аглая
  • 23.04.2016

Раньше заказы вещей с Бонприкс я делала через каталоги, с появлением сайта все стало гораздо удобнее. Пару раз прогадала с размером, когда покупала платье и ботинки, так что советую повнимательнее. В целом о впечатления разные, т.к. заказывать вещи в интернете это как сыграть в лотерею) В принципе нормальное соотношение цена-качество.

  • Лариса
  • 10.04.2015
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