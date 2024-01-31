Промокоды «Быстрозайм»

Новых промокодов для Быстрозайм нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Отзывы покупателей

Хороший сервис, часто обращаюсь к ним, у них отличный условия, получше чем в других МФО, в этом я уверен, есть с чем стравнивать. Максим

Максим 23.08.2019

Что бы там не говорили, но Быстрозайм очень полезный сервис, когда срочно нужны деньги, и нет времени на их поиск, какой банк вам выдаст за 5 минут деньги? Да никакой, Потому пользуюсь приложением Быстрозайм Сергей

Сергей 22.08.2019

Всегда приятно прийти на отделение Быстрозайма, тебя тепло встретят, постоянно предлагают какие-то новинки. Нравится что проводят часто акции. Николай

Николай 21.08.2019

За что я выбрал Быстрозайм, так это за постоянные скидки, акции, розыгрыши, промокоды и главное за возможность оформлять удаленно через приложение. Миша

Миша 14.08.2019

Сотрудники работают быстро, оформляют тоже, я вообще довольна работой компанией. Света

Света 30.07.2019

Мне сестра посоветовала обратится в Быстрозайм, и сейчас не жалею, очень жду промокоды на скидку, полезная штука. Ира

Ира 23.07.2019

Столкнулся с необходимостью в займе.Так быстро, как здесь, еще нигде не оформляли. Пользуюсь теперь только сервисом Быстрозайма. Быстрое оформление и 0% на первый займ, всем советую! Олег

Олег 19.07.2019

Я уже не представляю своей жизни без Быстрозайма, всегда выручат. Игорь

Игорь 17.07.2019

Удобный сервис, быстрые решения, приемлемые условия, хоть карта, хоть наличка, выбирай как удобно. Рекомендую. Владимир

Владимир 13.07.2019

Рад что существует Быстрозайм, вот уже 5 раз обращаюсь и каждый раз удивляют! Даже скидку на займ получил пару раз! Евгений

Евгений 10.07.2019

В Быстрозайме оформляют быстро, процент конечно кусается, если брать большие суммы, но я этой компании доверяю и сотрудничаю с ними 3 года. Никаких проблем! Серега

Серега 08.07.2019

Отличная компания, девочки в отделении быстро работают. Сегодня оформил 5000 гривен без проблем, и по условиям все устраивает, буду только в Быстрозайм обращаться. Денис

Денис 06.07.2019

Беру в Быстрозайме часто и по максимально доступной мне сумме, плачу всегда вовремя, поэтому проблем не возникает. Есть прикольная фишка – когда приводишь друга, то получаешь 100 грн! Это конечно мелочь по сравнению с теми процентами, которые плачу, но приятно! Матвей

Матвей 05.07.2019

Быстрозайм подходит мне, потому что отделение находиться ближе всего к моему дому и по городу очень много отделений. А еще можно оформить заем онлайн! Нравится, что тут все понятно и просто! Оля

Оля 03.07.2019

Отличный персонал! Девочки знают свою работу, постоянный клиент у них. Если нужны срочно деньги, Быстрозайм то что надо! Миша

Миша 28.06.2019

Всё хорошо. Нареканий нет, условия как и у других компаний, из плюсов могу назвать первый займ без %. Яна

Яна 27.06.2019

Никогда не признавала все эти кредитные конторы, пока у самой не появилась необходимость в краткосрочном кредите. Очень боялась, так как пишут разные отзывы, в т.ч. и негативные, но все же решилась взять. Выбирая между компаниями остановилась на Быстрозайме, так как это компания одна из первых в Украине, и уже много лет работает, а для меня это показатель надежности. Сотрудничество с компанией меня приятно удивило, я для себя сделала вывод, что пока не попробуешь, не узнаешь. А те кто пишут негативные отзывы, как правило жалуются на звонки компании, которая хочет вернуть свои деньги. Ярослава

Ярослава 26.06.2019

Знакомый посоветовал обратится, и вот уже 3 года сотрудничаю. Мне нравится, что всё тебе на отделении объяснят, еще напоминают за пару дней об оплате, что очень удобно. Игорь

Игорь 25.06.2019

Часто беру в Быстрозайме, из-за того что условия приемлемые, до этого ходила по разным конторам, пока не решила что тут условия выгодные, да и возможность оформить есть по разному, то на отделении, то по телефону, то по интернету, сама выбираю как удобно Алина

Алина 24.06.2019

Сервис отличнейший. Отделения рядом, девочки приветливые, я вот уже третий раз беру и не пожалел. Коля

Коля 11.06.2019