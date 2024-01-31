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Промокоды «Быстрозайм»

Новых промокодов для Быстрозайм нет. Ниже расположены последние купоны, которые сейчас не обновляются:

Купоны на скидку и промокоды «Быстрозайм» январь 2024

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E-groshi

Отзывы покупателей

Хороший сервис, часто обращаюсь к ним, у них отличный условия, получше чем в других МФО, в этом я уверен, есть с чем стравнивать.

  • Максим
  • 23.08.2019

Что бы там не говорили, но Быстрозайм очень полезный сервис, когда срочно нужны деньги, и нет времени на их поиск, какой банк вам выдаст за 5 минут деньги? Да никакой, Потому пользуюсь приложением Быстрозайм

  • Сергей
  • 22.08.2019

Всегда приятно прийти на отделение Быстрозайма, тебя тепло встретят, постоянно предлагают какие-то новинки. Нравится что проводят часто акции.

  • Николай
  • 21.08.2019

За что я выбрал Быстрозайм, так это за постоянные скидки, акции, розыгрыши, промокоды и главное за возможность оформлять удаленно через приложение.

  • Миша
  • 14.08.2019

Сотрудники работают быстро, оформляют тоже, я вообще довольна работой компанией.

  • Света
  • 30.07.2019

Мне сестра посоветовала обратится в Быстрозайм, и сейчас не жалею, очень жду промокоды на скидку, полезная штука.

  • Ира
  • 23.07.2019

Столкнулся с необходимостью в займе.Так быстро, как здесь, еще нигде не оформляли. Пользуюсь теперь только сервисом Быстрозайма. Быстрое оформление и 0% на первый займ, всем советую!

  • Олег
  • 19.07.2019

Я уже не представляю своей жизни без Быстрозайма, всегда выручат.

  • Игорь
  • 17.07.2019

Удобный сервис, быстрые решения, приемлемые условия, хоть карта, хоть наличка, выбирай как удобно. Рекомендую.

  • Владимир
  • 13.07.2019

Рад что существует Быстрозайм, вот уже 5 раз обращаюсь и каждый раз удивляют! Даже скидку на займ получил пару раз!

  • Евгений
  • 10.07.2019

В Быстрозайме оформляют быстро, процент конечно кусается, если брать большие суммы, но я этой компании доверяю и сотрудничаю с ними 3 года. Никаких проблем!

  • Серега
  • 08.07.2019

Отличная компания, девочки в отделении быстро работают. Сегодня оформил 5000 гривен без проблем, и по условиям все устраивает, буду только в Быстрозайм обращаться.

  • Денис
  • 06.07.2019

Беру в Быстрозайме часто и по максимально доступной мне сумме, плачу всегда вовремя, поэтому проблем не возникает. Есть прикольная фишка – когда приводишь друга, то получаешь 100 грн! Это конечно мелочь по сравнению с теми процентами, которые плачу, но приятно!

  • Матвей
  • 05.07.2019

Быстрозайм подходит мне, потому что отделение находиться ближе всего к моему дому и по городу очень много отделений. А еще можно оформить заем онлайн! Нравится, что тут все понятно и просто!

  • Оля
  • 03.07.2019

Отличный персонал! Девочки знают свою работу, постоянный клиент у них. Если нужны срочно деньги, Быстрозайм то что надо!

  • Миша
  • 28.06.2019

Всё хорошо. Нареканий нет, условия как и у других компаний, из плюсов могу назвать первый займ без %.

  • Яна
  • 27.06.2019

Никогда не признавала все эти кредитные конторы, пока у самой не появилась необходимость в краткосрочном кредите. Очень боялась, так как пишут разные отзывы, в т.ч. и негативные, но все же решилась взять. Выбирая между компаниями остановилась на Быстрозайме, так как это компания одна из первых в Украине, и уже много лет работает, а для меня это показатель надежности. Сотрудничество с компанией меня приятно удивило, я для себя сделала вывод, что пока не попробуешь, не узнаешь. А те кто пишут негативные отзывы, как правило жалуются на звонки компании, которая хочет вернуть свои деньги.

  • Ярослава
  • 26.06.2019

Знакомый посоветовал обратится, и вот уже 3 года сотрудничаю. Мне нравится, что всё тебе на отделении объяснят, еще напоминают за пару дней об оплате, что очень удобно.

  • Игорь
  • 25.06.2019

Часто беру в Быстрозайме, из-за того что условия приемлемые, до этого ходила по разным конторам, пока не решила что тут условия выгодные, да и возможность оформить есть по разному, то на отделении, то по телефону, то по интернету, сама выбираю как удобно

  • Алина
  • 24.06.2019

Сервис отличнейший. Отделения рядом, девочки приветливые, я вот уже третий раз беру и не пожалел.

  • Коля
  • 11.06.2019
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