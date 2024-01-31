Промокоды «Быстрозайм»
Купоны на скидку и промокоды «Быстрозайм» январь 2024
Похожие предложения
Отзывы покупателей
Хороший сервис, часто обращаюсь к ним, у них отличный условия, получше чем в других МФО, в этом я уверен, есть с чем стравнивать.
- Максим
- 23.08.2019
Что бы там не говорили, но Быстрозайм очень полезный сервис, когда срочно нужны деньги, и нет времени на их поиск, какой банк вам выдаст за 5 минут деньги? Да никакой, Потому пользуюсь приложением Быстрозайм
- Сергей
- 22.08.2019
Всегда приятно прийти на отделение Быстрозайма, тебя тепло встретят, постоянно предлагают какие-то новинки. Нравится что проводят часто акции.
- Николай
- 21.08.2019
За что я выбрал Быстрозайм, так это за постоянные скидки, акции, розыгрыши, промокоды и главное за возможность оформлять удаленно через приложение.
- Миша
- 14.08.2019
Сотрудники работают быстро, оформляют тоже, я вообще довольна работой компанией.
- Света
- 30.07.2019
Мне сестра посоветовала обратится в Быстрозайм, и сейчас не жалею, очень жду промокоды на скидку, полезная штука.
- Ира
- 23.07.2019
Столкнулся с необходимостью в займе.Так быстро, как здесь, еще нигде не оформляли. Пользуюсь теперь только сервисом Быстрозайма. Быстрое оформление и 0% на первый займ, всем советую!
- Олег
- 19.07.2019
Я уже не представляю своей жизни без Быстрозайма, всегда выручат.
- Игорь
- 17.07.2019
Удобный сервис, быстрые решения, приемлемые условия, хоть карта, хоть наличка, выбирай как удобно. Рекомендую.
- Владимир
- 13.07.2019
Рад что существует Быстрозайм, вот уже 5 раз обращаюсь и каждый раз удивляют! Даже скидку на займ получил пару раз!
- Евгений
- 10.07.2019
В Быстрозайме оформляют быстро, процент конечно кусается, если брать большие суммы, но я этой компании доверяю и сотрудничаю с ними 3 года. Никаких проблем!
- Серега
- 08.07.2019
Отличная компания, девочки в отделении быстро работают. Сегодня оформил 5000 гривен без проблем, и по условиям все устраивает, буду только в Быстрозайм обращаться.
- Денис
- 06.07.2019
Беру в Быстрозайме часто и по максимально доступной мне сумме, плачу всегда вовремя, поэтому проблем не возникает. Есть прикольная фишка – когда приводишь друга, то получаешь 100 грн! Это конечно мелочь по сравнению с теми процентами, которые плачу, но приятно!
- Матвей
- 05.07.2019
Быстрозайм подходит мне, потому что отделение находиться ближе всего к моему дому и по городу очень много отделений. А еще можно оформить заем онлайн! Нравится, что тут все понятно и просто!
- Оля
- 03.07.2019
Отличный персонал! Девочки знают свою работу, постоянный клиент у них. Если нужны срочно деньги, Быстрозайм то что надо!
- Миша
- 28.06.2019
Всё хорошо. Нареканий нет, условия как и у других компаний, из плюсов могу назвать первый займ без %.
- Яна
- 27.06.2019
Никогда не признавала все эти кредитные конторы, пока у самой не появилась необходимость в краткосрочном кредите. Очень боялась, так как пишут разные отзывы, в т.ч. и негативные, но все же решилась взять. Выбирая между компаниями остановилась на Быстрозайме, так как это компания одна из первых в Украине, и уже много лет работает, а для меня это показатель надежности. Сотрудничество с компанией меня приятно удивило, я для себя сделала вывод, что пока не попробуешь, не узнаешь. А те кто пишут негативные отзывы, как правило жалуются на звонки компании, которая хочет вернуть свои деньги.
- Ярослава
- 26.06.2019
Знакомый посоветовал обратится, и вот уже 3 года сотрудничаю. Мне нравится, что всё тебе на отделении объяснят, еще напоминают за пару дней об оплате, что очень удобно.
- Игорь
- 25.06.2019
Часто беру в Быстрозайме, из-за того что условия приемлемые, до этого ходила по разным конторам, пока не решила что тут условия выгодные, да и возможность оформить есть по разному, то на отделении, то по телефону, то по интернету, сама выбираю как удобно
- Алина
- 24.06.2019
Сервис отличнейший. Отделения рядом, девочки приветливые, я вот уже третий раз беру и не пожалел.
- Коля
- 11.06.2019