AwesomeNauts – это увлекательная онлайн-игра в популярном жанре MOBA. Для начала пользователю предстоит выбрать персонажа с конкретным набором навыков. Главная задача каждого геймера – обезвредить базы неприятеля. Прокачивать умения можно за местную валюту, которую вы будете получать за определенные достижения. Помимо основного врага, вас будут ожидать и другие «сюрпризы»: нейтральные мобы, испепеляющее устройство, громадный червь и многие другие. Одна из «фишек» проекта – большой выбор неповторимых локаций. Двухмерная графика и отличное музыкальное сопровождение создают особую атмосферу. Если вы хотите открыть доступ к платным возможностям, активируйте коды (codes) AwesomeNauts за январь 2024 года в Украине. Специально для вас мы собрали самые заманчивые акционные предложения. Получите приятный игровой бонус!

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