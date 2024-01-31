Планируешь отдых или деловую поездку? На официальном сайте Aegean Airlines можно выбрать и заказать авиабилеты от крупного оператора, а также проверить статус рейса или узнать актуальную информацию о перевозках. Клиентам сервиса доступны сопутствующие услуги: бронирование отеля, аренда легкового транспорта и трансфер из аэропорта до места назначения и обратно. Контролировать заказы можно с помощью приложения для смартфона, а выяснить дополнительные сведения – в круглосуточном кол-центре, по электронной почте или в социальных сетях. Компания постоянно проводит крупномасштабные акции: следи за анонсами и оплачивай счета на особых условиях! В этом разделе собран список действующих предложений. Чтобы получить серьезную скидку или подарок, активируй при оплате промокоды и ваучеры Aegean Airlines за январь 2024 года в Украине! Мы регулярно пополняем каталог новинками, чтобы ты смог без лишних хлопот сэкономить личный или семейный бюджет!

Подробнее Скрыть