Времена смазанных экранок закончились: теперь смотреть фильмы онлайн можно совершенно легально

Некоторые платформы предоставляют эту возможность бесплатно, на других действует подписка с доплатой за рейтинговые ленты или ожидаемые новинки.

Пользоваться этими сервисами несложно. Можно скачать приложение для своего гаджета или зайти на сайт, выставить необходимые настройки и смотреть фильм во встроенном проигрывателе. Попкорн, удобный диван, высокоскоростной интернет – домашний киносеанс даст фору любому кинозалу.

Иви

Топ онлайн-кинотеатров открывает одна из старейших российских медиакомпаний, которая работает только с профессиональным видео. Иви гордится постоянно пополняющейся коллекцией – более 60 тысяч единиц! На платформе представлены фильмы, мультики и сериалы разных жанров.

Проект стартовал в 2010 году, с тех пор стабильно развивается. Иви первым в Восточной Европе заключил контракты с крупнейшими голливудскими студиями, включая Walt Disney, Sony, Universal, MGM. Медиакомпания работает с советскими гигантами – Мосфильмом, Ленфильмом, киностудией имени Горького, российскими лидерами рынка – Централ Партнершип, Star Media, СТС. С 2018 года Иви финансирует собственное производство. Среди первых премьер – «Непрощенный» Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым и «Временные трудности» Михаила Расходникова с Иваном Охлобыстиным и Риналем Мухаметовым.

Достоинства:

много бесплатного контента, для которого не нужна регистрация;

поддерживает популярные мобильные платформы;

собственная рекомендательная система, основанная на предпочтениях и просмотрах;

тематические подборки, трейлеры новинок;

интуитивно понятный интерфейс, удобная навигация.

Недостатков у Иви немного, но они есть. Незарегистрированные пользователи недовольны необходимостью смотреть навязчивую рекламу. Многих раздражает медлительность перегруженной запросами службы поддержки, которая зачастую игнорирует конфликтные ситуации.

Start.ru

По отзывам зрителей лучший онлайн-кинотеатр с самыми понятными условиями подписки – молодой, но быстроразвивающийся Start. Сервис начал работу в 2017 году и мгновенно покорил сердца россиян: в 2020 году база платных подписчиков перевалила за миллион.

Start ориентируется на русскоязычную аудиторию, поэтому не только собирает видеотеку, но и создает уникальный контент. Его стратегия – яркие проекты, над которыми работают знаменитые российские актеры, сценаристы, режиссеры. Нашумевшие в России хиты привлекают внимание мировых грандов кинобизнеса. Например, в 2019 году Netflix купил права на «Лучше, чем люди», а Amazon Prime (Exclusives and Originals) – на первый сезон «Содержанок».

Достоинства:

первые 7 дней бесплатно;

единая подписка без доплат;

качество Full HD и 4K;

возможность добавить семейные профили, включая детский.

Start доступен на всех устройствах в любом уголке мира. Его единственный недостаток – значительная по сравнению с универсальными платформами (Иви) задержка премьер зарубежных блокбастеров.

НТВ-Плюс

Первое в России спутниковое телевидение (та самая «тарелка») – это компания «НТВ-Плюс», основанная в далеком 1996 году. С появлением цифрового вещания оператор запустил интернет кинозал Онлайн-ТВ, где можно смотреть по подписке более 200 каналов (российских и зарубежных, но на русском языке) и исследовать накопленную видеотеку:

Bollywood HD с индийским кино;

ЕвроКино, ориентированный на фестивальные и артхаусные ленты;

Мир сериала (работы отечественных кинематографистов);

Любимое кино (для ценителей советского кинематографа);

«женский» А2;

Hollywood и Hollywood HD – от современных блокбастеров до Золотой Эры;

Dorama.

«НТВ-Плюс» – это старый и консервативный оператор. Он не предоставляет бесплатный контент даже с просмотром гигабайтов рекламы. Тем не менее за годы работы он сделал себе имя, его любят за безупречное качество картинки и звука. «НТВ-Плюс» работает на мобильных платформах, но несовместим с десктоповым Linux.

Смотрешка.ТВ

Аналог «НТВ-Плюс», но только динамичный и заточенный под мобильные девайсы – Смотрёшка.ТВ, созданный одноименным оператором. Список доступных каналов постоянно пополняется, а коллекция фильмов и анимации расширяется. Очень удобно, что всё собрано в 15 тематических пакетов. Смотрешка.ТВ по праву входит в рейтинг онлайн-кинотеатров, так как предоставляет любителям больших и малых форм кинематографа несколько вариантов подписки:

START с интересными работами российского кинопроката;

подборка «Русские сериалы» постоянно пополняется;

коллекция «Кино по подписке» включает тысячи лент;

можно подключить Amediateka Home of HBO, чтобы смотреть рейтинговые новинки в день мировой премьеры.

предложение «Все и сразу», в которое включены все пакеты.

Некоторые ленты можно смотреть только "on demand", то есть за доплату. Оператор предупредит о необходимости ввести данные карты.

Достоинства:

полный контроль над тратами, любую опцию можно отключать по желанию;

оплата по выбранному тарифу ежедневно, а не раз в месяц;

при просмотре в регионе регистрации трафик не учитывается;

хорошая система фильтрации по словам;

работает на базе iOS, Android.

Качество видео и звука будут зависеть от скорости интернета в местности, где ты находишься. Если кино виснет и звук тянет, то, вероятно, дело не в Смотрешка.ТВ, а в перегруженной сотовой вышке рядом. Кроме того, приложение значительно функциональнее браузерных версий.

Wink

В нашем рейтинге лучших интернет-кинотеатров Wink занимает особое место. Компактный и лаконичный сервис, который на одном сайте объединяет фактически весь доступный развлекательный контент – это не ново, но у Wink есть свои преимущества.

Достоинства:

часть можно посмотреть по рекламной модели (бесплатно, но с роликами от спонсоров);

возможность просмотра на мобильных платформах, с помощью браузерных проигрывателей, по смарт-технологии;

сервис сотрудничает с культовыми для рунета студиями по озвучиванию – Кубик в Кубе, Лостфильм;

показывает российские сериалы до официального показа на центральных каналах.

К недостаткам можно отнести не всегда достойное качество картинки и явный недостаток финансирования: сайт кинотеатра тяжелый, подвисает, затруднена навигация по основным категориям. Лучшие фильмы и сериалы можно посмотреть только по подписке.

Онлайн-кинотеатр Wink, как Иви, Start – сайты с фильмами для Смарт ТВ, телевизор с соответствующей технологией просто нужно подключить к аккаунту.

Торрент-ТВ

Современные онлайн-кинозалы все чаще работают по принципу взаимного обмена. И технология, которая больше 20 лет помогает пользователям скачивать, а затем смотреть любой видеоконтент совершенно бесплатно, то есть торрент, совершенствуется. Принцип Torrent TV появился примерно в 2012 году, но популярен до сих пор, и это неудивительно, ведь он позволяет проводить трансляции телевизионных каналов в режиме реального времени при достойной скорости загрузки и приличном качестве. Это означает, что, участвуя в пиринговой сети, можно смотреть любые премьеры, но ничего за это не платить.

Как работает Торрент-ТВ:

бродкастер начинает трансляцию;

группа пиров, объединенных агентом – торрентом, который можно скачать бесплатно, присоединяется к раздаче;

чем больше пиров, тем лучше качество картинки и звука;

можно одновременно раздавать и смотреть;

отследить участников обмена в пиринговой сети невозможно.

На Торрент-ТВ можно смотреть все бесплатно, но пользователи со статусом ВИП (внесшие определенную плату владельцам) имеют некоторые привилегии. Любые вопросы можно обсудить со службой поддержки, получить или оказать помощь.

Именно поэтому первое торрент-телевидение имеет шансы обойти лучшие онлайн-кинотеатры, ведь бесплатному трудно противопоставить хоть что-то, кроме прямого запрета.

Недостатки проекта связаны как раз с этим. Во многих странах (ЕС, США, Корея, Китай) использовать торрент-агенты запрещено. Правообладатели могут обратиться в поддержку и закрыть канал, если он нарушает действующее законодательство.

Amediateka

Сервис, с которым можно устраивать домашние киномарафоны с попкорном без триггеров на рекламу и мучительных поисков фильма или сериала. На сайте есть огромное количество подборок по жанрам и интересам, с которыми выбрать киноленту на вечер не составит труда! А с подпиской на Amediateka ты забудешь о пиксельной картинке и загрузке фильме до высокого разрешения.

На сайте проходят премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром, а также ведущих телеканалов и студий мира — Fox, Showtime, Starz, BBC, ABC Studios, Sony Pictures, а также контенты из WarnerMedia.

Выбирай свою подписку и смотри фильмы и сериалы без рекламы в HD качестве на любом устройстве: компьютере, ноутбуке, смартфоне, планшете или SmartTV.

Premier

Если хочешь быть в курсе всех теленовинок и премьер из мира кино, то этот сервис точно для тебя! Для каждого здесь найдется что-то свое: раздел «Спорт» с матчами в прямом эфире, онлайн-ТВ, мультики для малышей, а в разделе «Бесплатно» новые выпуски популярных шоу, для тех, кто любит выгоду и накал страстей.

У каждого есть возможно познакомиться с сервисом, оформив пробный период на 30 дней за 0 рублей. А если хочешь стать постоянным пользователем Premier, то предлагаем сделать это с экономией: нажимай сюда, выбирай свой вариант подписки и смотри кино без переплат!

Появление множества онлайн-кинотеатров – естественный путь развития киноиндустрии. Очевидно, что со временем ситуация изменится. Постепенно будет развиваться собственное производство (по примеру успешных more.tv, Start), будет расти аудитория, усиливаться контроль правообладателей.

Большинство интернет-кинозалов дают полный доступ к видеотекам только по подписке. Кому-то цена может показаться высокой, сопоставимой с билетом в кинотеатр. Чтобы сэкономить, пользуйся бонусами, промокодами или скидками, которые предоставляет наш сайт.

