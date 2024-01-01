Список магазинов, закрытых в России
Прежде, чем начать искать замену любимым маркетам, необходимо точно знать, какие сервисы покинули российский рынок. Мы составили список популярных маркетплейсов и различных площадок, которые активно использовались русскими пользователями, но объявили о своем закрытии в России. К ним относятся:
- Интернет-сервисы (Megogo, Asos, Spotify, iHerb, Booking.com);
- Магазины техники и электроники (Apple, Nespresso, Dyson);
- Ресторан быстрого питания – Макдоналдс;
- Магазины одежды, в том числе магазины компании Inditex Group (Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, H&M, Mango, Uniqlo, Levi’s, Nike, Adidas);
- Товары для дома и дачи – IKEA;
- Косметические бренды (Estee Lauder, MAC, Armani Beauty, Sephora, Jo Malone)
Альтернативные варианты ушедшим компаниям
Интернет-сервисы
Альтернатива Megogo (Мегого)
Заменить крупнейший медиа-сервис целым рядом онлайн-кинотеатров? Легко! Вот они:
- Okko – популярный российский киносервис с целой коллекцией кинолент от мировых киностудий и доступом к российскому контенту в разных областях. Наслаждайся просмотром любимых кинолент с подпиской «Прайм» 60 дней всего за 1 рубль + скидкой 50% на продление по нашему промокоду;
- Иви – домашний кинотеатр, в прокат которого входят не только фильмы, но и набор ТВ-каналов. Для новых пользователей сервис дарит 45 дней подписки совершенно бесплатно;
- Premier – если хочешь большего, то забирай 50 дней подписки за 1 рубль при вводе промокода;
- Кинопоиск – целая планета кино, где, помимо самих фильмов, можно найти много классных «киноплюшек».
Еще бесплатную подписку от 30 до 60 дней предлагают Wink, Start.ru, Kion и Amediateka.
Альтернатива Spotify
На помощь приходят российские сервисы, которые ничуть не уступают известному зарубежному. Они представлены ниже:
- Яндекс.Музыка – отличное приложение от компании «Яндекс» с новой функцией точечного подбора музыки «Волна», подписку на которое ты можешь получить в комплекте с оформлением услуги «Яндекс.Плюс». Новым пользователям сервис предоставляет бесплатный доступ при вводе промокода;
- VK Музыка – привычный для нас сервис, который после оформления подписки дает возможность слушать музыку без ограничений. И даже без интернета.
Альтернатива Booking.com (Букинг.ком)
Рассмотрим русские альтернативы букингу, которые уже так полюбились пользователям. Конечно, в наше время сложно представить поездку в командировку или в отпуск без заранее забронированного отеля или хостела.
Но не стоит паниковать, альтернатива booking в России есть! И это…
- Суточно.ру – с ним ты можешь выгодно бронировать жилье для отпуска, а также возвращать кешбэк;
- Слетать.ру – горячие туры с хорошей экономией по промокодам;
- Ostrovok.ru – сервис на «отлично» со множеством выгодных предложений;
- Otello – удобный поиск жилья с купоном на скидку по промокоду!
Магазины техники и электроники
Альтернатива Apple (Эппл) и iPhone
Всеми любимая техника с яблочком тоже попала под санкции и в любой момент может пропасть с прилавков, но если ты настроен на покупку, то можем предложить тебе несколько сервисов, где можно найти как оригинальные девайсы, так и неплохую альтернативу айфону.
- Эльдорадо – настоящий мир техники и электроники, плюс надёжный продавец. Здесь тебя ждут промокоды и хорошие скидки.
- Ситилинк – есть в продаже как техника Apple, так и весьма достойные замены по выгодным предложениям.
- М.Видео – на сайте сейчас представлен достаточно большой выбор технике Apple, которую можно приобрести на выгодных условиях. Еще ты можешь стать участником программы лояльности и тратить накопленные баллы на дальнейшие покупки или выбрать любую понравившуюся акцию магазина.
Если поиски затянутся, то загляни еще в restore: и OLDI.
Альтернатива Nespresso
Для любителей и истинных ценителей кофе этот уход был настоящим ударом ниже пояса. Но есть и другие фирмы, которые производят как кофемашины, так и сам кофе отменного качества:
- Krups – это огромный выбор компактных кухонных приборов: капсульные и автоматические кофемашины для приготовления различных напитков на основе кофе. А с нашим промокодом покупка кофемашины станет еще и выгодной;
- Holodilnik.ru – здесь тебе предложат качественную технику и сохранят твой бюджет благодаря промокодам;
- REDMOND – тут ты найдешь скидки по промокодам, топовые распродажи и приятные подарки к заказу.
А за ароматным кофе заходи сюда: Shopkofe.ru, Torrefacto и Bravos.
Альтернатива Dyson
В последнее время бытовая техника от этой фирмы стала взрывать чарты своей магией укладки волос и уборки дома. Ну а мы хотим доказать, что техника другого ценового сегмента и других фирм ничуть не хуже дорогих аналогов:
- Polaris – фирма по доставке домашних помощников. Стань участником клубной системы и покупай товары по значительно меньшей стоимости.
- REDMOND – техника для дома здесь также присутствует и довольно хорошего качества, плюс экономия до 40% по промокодам и распродажи.
- Rowenta – известный мировой бренд, где ты можешь приобрести отличную технику с приятными скидками.
Альтернатива ушедшим бутикам
Пожалуй, один из самых популярных вопросов на сегодняшний день: «Какие магазины одежды и обуви закрываются в России?», на который мы уже ответили, стал плавно заменяться на: «Какие есть магазины одежды и обуви с доставкой по России?».
Сейчас мы расскажем о популярных шоурумах, которые продолжили свою работу и радуют не менее качественными вещами:
- AliExpress – твой почтовый друг, который порадует новыми вещичками и обувью по привлекательным ценам не меньше, чем популярный бутик в дни распродажи! Здесь в целом можно найти абсолютно все, включая товары для дома, аксессуары и даже ту же технику Apple. Пользуйся подборкой скидок от нас на этой странице.
- Lime – если ты поклонник Zara, то это предложение для тебя! Цены ниже, а коллекции похожи.
- Befree – бренд, который открывает секрет настоящей женственности. А еще делает одежду доступной, благодаря распродажам, скидкам и нашим промокодам!
Если будет свободное время, то можешь заглянуть еще и сюда: O'STIN, Funday, Sela, Oodji, Gloria Jeans, Ecco, Baon, Твое, Zarina или Zolla.
Альтернатива Asos
Британский онлайн-магазин одежды долгое время радовал своих покупателей относительно бюджетными вещами, однако и ему можно найти замену с более удобной доставкой и даже примеркой. Предлагаем обратить внимание на:
- Lamoda – популярный интернет-магазин одежды с доставкой по России для твоего комфортного шопинга с огромным ассортиментом. В сервисе часто проходят большие распродажи, а также есть программа лояльности и возможность использовать промокоды, которые ты можешь найти здесь.
- Wildberries – еще один помощник для домашнего шопинга, где у пользователей есть постоянная скидка, которая зависит от суммы выкупа, а также возможность принимать участие в грандиозных распродажах и акциях. О них также можно узнавать у нас на сайте.
Альтернатива косметическим брендам
Иностранный люкс долгое время радовал нас как декоративной, так и уходовой косметикой, однако российские бренды могут восполнить эту утрату:
- Aravia – российская профессиональная уходовая косметика с натуральным составом и демократичными ценами, которые можно сделать еще меньше с нашими промокодами на скидку 10%;
- Золотое яблоко – гипермаркет косметики и парфюмерии как бюджетного, так и премиального сегмента;
- Лэтуаль – не нуждается в представлении. Переходи на страничку с нашими промокодами и экономь;
- PharmaCosmetica – центр здоровья кожи, который дарит приятные подарки и радует ценником;
- Библиотека ароматов – твой проводник в мир необычных ароматов, подарков, и необычно низких цен;
- Levrana – настоящая биотека с уходовыми средствами и скидками до 50%;
- РИВ ГОШ – еще один поставщик косметических средств с дисконтной программой и акциями.
Заходи также: в iHerb Group, Подружку, Randewoo.ru, Siberina, Улыбку радуги, NewBeautyBox или KrasotkaPro.ru.
Альтернатива Макдоналдс в России
Если с закрытием любимого ресторана ты решил следить за своим питанием, то это просто замечательно, но ведь иногда можно себе позволить хоть немного расслабиться и заказать любимый бургер с картошечкой! И да, альтернатива, причем всем нам уже привычная, есть:
- Вкусно – и точка – (ранее – McDonalds) предлагает гурманам большой выбор аппетитных бургеров, сочных роллов, куриных наггетсов и крылышек с потрясающими соусами. Компания часто радует клиентов сезонными новинками.
- Ollis – большой выбор классических и авторских бургеров, картофель фри, наггетсы и другие блюда из раздела «Стритфуд» всего от 125 рублей!
- Burger King – король бургеров, меню которого очень похоже на всеми обожаемый мак. Часто проводятся акции, а также есть возможность воспользоваться купоном или оплатить бонусной картой.
- Ростикс – (ранее – KFC), создан для настоящих любителей курочки в различных вариациях. Участвуйте в акциях и пользуйтесь купонами, чтобы экономить.
- Black Star Burger – настоящая русская альтернатива Макдоналдсу с собственным производством булочек и котлет. Слюнки потекут не только от вкусного меню, но и выгодных предложений!
А если ничего из этого не хочется, то всегда можно сделать заказ в БлинБери, Subway, FARШ, 2 берега, Деливери или Теремке.
Альтернатива iHerb
Что касается здоровья и различных товаров для его улучшения, а также товаров спортивного питания, то помимо классических аптек, можно ознакомиться с ассортиментом Ozon.
Здесь представлено множество витаминов, добавок и натуральных товаров для твоего здорового питания, которые можно приобрести с хорошими скидками.
Альтернатива IKEA (ИКЕА)
Дома строятся, ремонт в квартирах делается, а где брать мебель и материалы большой вопрос. Но не стоит паниковать раньше времени, все можно найти здесь:
- Лемана ПРО (ранее - Леруа Мерлен) – французский аналог ikea с такими же демократичными ценами;
- Hoff – дизайнер интерьера за минимальную стоимость с бонусной системой, рассрочкой и мегараспродажами;
- Divan.ru – здесь мебель начинается с дивана, а покупка со скидки.
Для интерьера что-то интересное также можно найти здесь: Максидом, Домовой, Divan Boss или Порядок.
Мы рассмотрели лишь часть из огромного количества аналогов, которые могут заменить ушедшие бренды, однако будем надеяться, что это временные меры, и всеми любимые магазины снова к нам вернутся!
Пока заходи к нам на сайт, выбирай для себя интересные предложения и совершай выгодные покупки, которые также будут радовать своим качеством и ценником!