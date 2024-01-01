Список магазинов, закрытых в России

Прежде, чем начать искать замену любимым маркетам, необходимо точно знать, какие сервисы покинули российский рынок. Мы составили список популярных маркетплейсов и различных площадок, которые активно использовались русскими пользователями, но объявили о своем закрытии в России. К ним относятся:

Интернет-сервисы (Megogo, Asos, Spotify, iHerb, Booking.com);

Магазины техники и электроники (Apple, Nespresso, Dyson);

Ресторан быстрого питания – Макдоналдс;

Магазины одежды, в том числе магазины компании Inditex Group (Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, H&M, Mango, Uniqlo, Levi’s, Nike, Adidas);

Товары для дома и дачи – IKEA;

Косметические бренды (Estee Lauder, MAC, Armani Beauty, Sephora, Jo Malone)

Альтернативные варианты ушедшим компаниям

Интернет-сервисы

Альтернатива Megogo (Мегого)

Заменить крупнейший медиа-сервис целым рядом онлайн-кинотеатров? Легко! Вот они:

Еще бесплатную подписку от 30 до 60 дней предлагают Wink, Start.ru, Kion и Amediateka.

Альтернатива Spotify

На помощь приходят российские сервисы, которые ничуть не уступают известному зарубежному. Они представлены ниже:

Яндекс.Музыка – отличное приложение от компании «Яндекс» с новой функцией точечного подбора музыки «Волна», подписку на которое ты можешь получить в комплекте с оформлением услуги «Яндекс.Плюс». Новым пользователям сервис предоставляет бесплатный доступ при вводе промокода;

– отличное приложение от компании «Яндекс» с новой функцией точечного подбора музыки «Волна», подписку на которое ты можешь получить в комплекте с оформлением услуги «Яндекс.Плюс». Новым пользователям сервис предоставляет бесплатный доступ при вводе промокода; VK Музыка – привычный для нас сервис, который после оформления подписки дает возможность слушать музыку без ограничений. И даже без интернета.

Альтернатива Booking.com (Букинг.ком)

Рассмотрим русские альтернативы букингу, которые уже так полюбились пользователям. Конечно, в наше время сложно представить поездку в командировку или в отпуск без заранее забронированного отеля или хостела.

Но не стоит паниковать, альтернатива booking в России есть! И это…

Суточно.ру – с ним ты можешь выгодно бронировать жилье для отпуска, а также возвращать кешбэк;

– с ним ты можешь выгодно бронировать жилье для отпуска, а также возвращать кешбэк; Слетать.ру – горячие туры с хорошей экономией по промокодам;

– горячие туры с хорошей экономией по промокодам; Ostrovok.ru – сервис на «отлично» со множеством выгодных предложений;

– сервис на «отлично» со множеством выгодных предложений; Otello – удобный поиск жилья с купоном на скидку по промокоду!

Магазины техники и электроники

Альтернатива Apple (Эппл) и iPhone

Всеми любимая техника с яблочком тоже попала под санкции и в любой момент может пропасть с прилавков, но если ты настроен на покупку, то можем предложить тебе несколько сервисов, где можно найти как оригинальные девайсы, так и неплохую альтернативу айфону.

Эльдорадо – настоящий мир техники и электроники, плюс надёжный продавец. Здесь тебя ждут промокоды и хорошие скидки.

– настоящий мир техники и электроники, плюс надёжный продавец. Здесь тебя ждут промокоды и хорошие скидки. Ситилинк – есть в продаже как техника Apple, так и весьма достойные замены по выгодным предложениям.

– есть в продаже как техника Apple, так и весьма достойные замены по выгодным предложениям. М.Видео – на сайте сейчас представлен достаточно большой выбор технике Apple, которую можно приобрести на выгодных условиях. Еще ты можешь стать участником программы лояльности и тратить накопленные баллы на дальнейшие покупки или выбрать любую понравившуюся акцию магазина.

Если поиски затянутся, то загляни еще в restore: и OLDI.

Альтернатива Nespresso

Для любителей и истинных ценителей кофе этот уход был настоящим ударом ниже пояса. Но есть и другие фирмы, которые производят как кофемашины, так и сам кофе отменного качества:

Krups – это огромный выбор компактных кухонных приборов: капсульные и автоматические кофемашины для приготовления различных напитков на основе кофе. А с нашим промокодом покупка кофемашины станет еще и выгодной;

– это огромный выбор компактных кухонных приборов: капсульные и автоматические кофемашины для приготовления различных напитков на основе кофе. А с нашим промокодом покупка кофемашины станет еще и выгодной; Holodilnik.ru – здесь тебе предложат качественную технику и сохранят твой бюджет благодаря промокодам;

– здесь тебе предложат качественную технику и сохранят твой бюджет благодаря промокодам; REDMOND – тут ты найдешь скидки по промокодам, топовые распродажи и приятные подарки к заказу.

А за ароматным кофе заходи сюда: Shopkofe.ru, Torrefacto и Bravos.

Альтернатива Dyson

В последнее время бытовая техника от этой фирмы стала взрывать чарты своей магией укладки волос и уборки дома. Ну а мы хотим доказать, что техника другого ценового сегмента и других фирм ничуть не хуже дорогих аналогов:

Polaris – фирма по доставке домашних помощников. Стань участником клубной системы и покупай товары по значительно меньшей стоимости.

– фирма по доставке домашних помощников. Стань участником клубной системы и покупай товары по значительно меньшей стоимости. REDMOND – техника для дома здесь также присутствует и довольно хорошего качества, плюс экономия до 40% по промокодам и распродажи.

– техника для дома здесь также присутствует и довольно хорошего качества, плюс экономия до 40% по промокодам и распродажи. Rowenta – известный мировой бренд, где ты можешь приобрести отличную технику с приятными скидками.

Альтернатива ушедшим бутикам

Пожалуй, один из самых популярных вопросов на сегодняшний день: «Какие магазины одежды и обуви закрываются в России?», на который мы уже ответили, стал плавно заменяться на: «Какие есть магазины одежды и обуви с доставкой по России?».

Сейчас мы расскажем о популярных шоурумах, которые продолжили свою работу и радуют не менее качественными вещами:

AliExpress – твой почтовый друг, который порадует новыми вещичками и обувью по привлекательным ценам не меньше, чем популярный бутик в дни распродажи! Здесь в целом можно найти абсолютно все, включая товары для дома, аксессуары и даже ту же технику Apple. Пользуйся подборкой скидок от нас на этой странице.

– твой почтовый друг, который порадует новыми вещичками и обувью по привлекательным ценам не меньше, чем популярный бутик в дни распродажи! Здесь в целом можно найти абсолютно все, включая товары для дома, аксессуары и даже ту же технику Apple. Пользуйся подборкой скидок от нас на этой странице. Lime – если ты поклонник Zara, то это предложение для тебя! Цены ниже, а коллекции похожи.

– если ты поклонник Zara, то это предложение для тебя! Цены ниже, а коллекции похожи. Befree – бренд, который открывает секрет настоящей женственности. А еще делает одежду доступной, благодаря распродажам, скидкам и нашим промокодам!

Если будет свободное время, то можешь заглянуть еще и сюда: O'STIN, Funday, Sela, Oodji, Gloria Jeans, Ecco, Baon, Твое, Zarina или Zolla.

Альтернатива Asos

Британский онлайн-магазин одежды долгое время радовал своих покупателей относительно бюджетными вещами, однако и ему можно найти замену с более удобной доставкой и даже примеркой. Предлагаем обратить внимание на:

Lamoda – популярный интернет-магазин одежды с доставкой по России для твоего комфортного шопинга с огромным ассортиментом. В сервисе часто проходят большие распродажи, а также есть программа лояльности и возможность использовать промокоды, которые ты можешь найти здесь.

– популярный интернет-магазин одежды с доставкой по России для твоего комфортного шопинга с огромным ассортиментом. В сервисе часто проходят большие распродажи, а также есть программа лояльности и возможность использовать промокоды, которые ты можешь найти здесь. Wildberries – еще один помощник для домашнего шопинга, где у пользователей есть постоянная скидка, которая зависит от суммы выкупа, а также возможность принимать участие в грандиозных распродажах и акциях. О них также можно узнавать у нас на сайте.

Альтернатива косметическим брендам

Иностранный люкс долгое время радовал нас как декоративной, так и уходовой косметикой, однако российские бренды могут восполнить эту утрату:

Заходи также: в iHerb Group, Подружку, Randewoo.ru, Siberina, Улыбку радуги, NewBeautyBox или KrasotkaPro.ru.

Альтернатива Макдоналдс в России

Если с закрытием любимого ресторана ты решил следить за своим питанием, то это просто замечательно, но ведь иногда можно себе позволить хоть немного расслабиться и заказать любимый бургер с картошечкой! И да, альтернатива, причем всем нам уже привычная, есть:

Вкусно – и точка – (ранее – McDonalds) предлагает гурманам большой выбор аппетитных бургеров, сочных роллов, куриных наггетсов и крылышек с потрясающими соусами. Компания часто радует клиентов сезонными новинками.

(ранее – McDonalds) предлагает гурманам большой выбор аппетитных бургеров, сочных роллов, куриных наггетсов и крылышек с потрясающими соусами. Компания часто радует клиентов сезонными новинками. Ollis – большой выбор классических и авторских бургеров, картофель фри, наггетсы и другие блюда из раздела «Стритфуд» всего от 125 рублей!

– большой выбор классических и авторских бургеров, картофель фри, наггетсы и другие блюда из раздела «Стритфуд» всего от 125 рублей! Burger King – король бургеров, меню которого очень похоже на всеми обожаемый мак. Часто проводятся акции, а также есть возможность воспользоваться купоном или оплатить бонусной картой.

– король бургеров, меню которого очень похоже на всеми обожаемый мак. Часто проводятся акции, а также есть возможность воспользоваться купоном или оплатить бонусной картой. Ростикс – (ранее – KFC), создан для настоящих любителей курочки в различных вариациях. Участвуйте в акциях и пользуйтесь купонами, чтобы экономить.

– (ранее – KFC), создан для настоящих любителей курочки в различных вариациях. Участвуйте в акциях и пользуйтесь купонами, чтобы экономить. Black Star Burger – настоящая русская альтернатива Макдоналдсу с собственным производством булочек и котлет. Слюнки потекут не только от вкусного меню, но и выгодных предложений!

А если ничего из этого не хочется, то всегда можно сделать заказ в БлинБери, Subway, FARШ, 2 берега, Деливери или Теремке.

Альтернатива iHerb

Что касается здоровья и различных товаров для его улучшения, а также товаров спортивного питания, то помимо классических аптек, можно ознакомиться с ассортиментом Ozon.

Здесь представлено множество витаминов, добавок и натуральных товаров для твоего здорового питания, которые можно приобрести с хорошими скидками.

Альтернатива IKEA (ИКЕА)

Дома строятся, ремонт в квартирах делается, а где брать мебель и материалы большой вопрос. Но не стоит паниковать раньше времени, все можно найти здесь:

Лемана ПРО (ранее - Леруа Мерлен) – французский аналог ikea с такими же демократичными ценами;

– французский аналог ikea с такими же демократичными ценами; Hoff – дизайнер интерьера за минимальную стоимость с бонусной системой, рассрочкой и мегараспродажами;

– дизайнер интерьера за минимальную стоимость с бонусной системой, рассрочкой и мегараспродажами; Divan.ru – здесь мебель начинается с дивана, а покупка со скидки.

Для интерьера что-то интересное также можно найти здесь: Максидом, Домовой, Divan Boss или Порядок.

Мы рассмотрели лишь часть из огромного количества аналогов, которые могут заменить ушедшие бренды, однако будем надеяться, что это временные меры, и всеми любимые магазины снова к нам вернутся!

Пока заходи к нам на сайт, выбирай для себя интересные предложения и совершай выгодные покупки, которые также будут радовать своим качеством и ценником!