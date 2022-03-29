Каждый человек хочет ходить в качественной, красивой, а главное – удобной обуви. Но чтобы выбрать такую пару, важно знать хорошие магазины. Помимо этого, обувь должна быть еще и правильной, это поможет сохранить здоровье опорно-двигательной системы. Если речь идет про детей, то удобство и комфорт ребенка должны ставиться на первое место. Если же мы говорим о взрослом человеке, о комфорте тоже забывать нельзя, ведь это может повлиять на работоспособность человека, причем не в лучшую сторону.

Конечно же, к внешнему виду тоже стоит присматриваться, но на первом месте так или иначе стоят комфорт и, соответственно, здоровье человека, а уже потом внешний вид.

Хочется, конечно, и сэкономить при покупке. Поэтому при выборе магазина также стоит обращать внимание и на предлагаемые специальные предложения.

Где купить обувь со скидкой

Это крупная сеть магазинов обуви по всей России, которая имеет свой интернет-магазин обуви и аксессуаров. Благодаря высокому качеству данный бренд очень популярен и занимает лидирующие позиции на рынке обуви.

По большей части в Rendez-Vous производятся ботинки или сапоги из кожи или замши. На сайте магазина можно найти огромное количество информации по уходу за натуральной кожей и замшей, а также информацию о правильном хранении. У данной компании довольно часто проходят акции, поэтому обувь можно купить по максимально выгодной цене.

Вариантов самой обуви также огромное множество – от легких сандалий или босоножек до теплых ботинок или сапог, поэтому в ассортименте Rendez-Vous каждый найдет то, что подойдет именно ему.

Компания щедра на акции. В разделе Sale любой сможет найти подходящий товар по привлекательной цене. Скидки распространяются на различные коллекции обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Кроме этого, предусмотрены специальные предложения на первый заказ и на покупки по предоплате на сайте.

Бренд предлагает к продаже качественную, натуральную, а главное – правильную обувь для взрослых и детей. История данной сети магазинов начинается в 1963 году в Дании. На тот момент компания занималась производством именно кожаной обуви. Сейчас кожа также остается в большом приоритете, но на данный момент производится обувь и из плотных тканей.

Стоит отметить, что обувь бренда Ecco производится как для мужчин, так и для женщин. Также есть детские размеры для девочек и мальчиков.

Бренд производит такие модели, как:

Слипоны;

Ботинки;

Сандалии;

Туфли;

Кеды;

Кроссовки.

И это далеко не все. У бренда очень много различных моделей обуви, и в рядах каждой такой модели покупатель обязательно находит именно то, что он искал и хотел.

Детская обувь у компании Ecco отличается хорошими креплениями, супинаторами, которые помогают предотвратить проблемы с ногами, а также лучше распределять нагрузку на ноги ребенка.

В ассортименте у каждой коллекции есть абсолютно разные цветовые решения, поэтому и здесь к компании равнодушным остаться невозможно, особенно это касается детской обуви.

Ecco проводит различные акции, которые могут помочь любому покупателю ощутимо сэкономить. Десятки моделей обуви можно найти в разделе Sale – на них распространяются приятные скидки. Помимо этого, магазин предлагает и другие промо, такие как промокод на первый заказ, подарки при покупке определенного количества товаров и прочие акции, помогающие сэкономить.

EKONIKA – бренд, предлагающий к продаже женскую обувь и различные аксессуары. Коллекции данной обуви составляются и разрабатываются ведущими российскими модельерами и экспертами в индустрии моды.

Среди продукции данной компании можно найти множество разных решений на все случаи жизни. Абсолютно во всех линейках есть как самые обычные, базовые решения, так и яркие, а в каком-то смысле даже вызывающие модели обуви.

Компания производит очень удобные туфли на каблуках, в которых даже после длительного рабочего дня не болят ноги. Именно такая обувь для многих женщин станет огромной находкой, ведь найти «те самые туфли» порой бывает крайне сложно.

Все застежки и швы установлены и прошиты таким образом, что абсолютно не приносят дискомфорта при носке обуви.

Для покупки этой обуви следует зайти на сайт или же обратиться в ближайший бутик. Перед продажей каждая пара обуви проверяется на брак вручную, что говорит клиенту о стремлении производителя к идеальной продукции.

Чтобы сэкономить при покупке обуви в EKONIKA, обрати внимание на акции, которые предлагает компания. Среди огромного ассортимента в разделе «Распродажа» любой сможет найти ту самую пару обуви, которая подойдет и по качеству, и по цене. Постоянные покупатели могут присоединиться к программе лояльности, в рамках которой, по мере роста накоплений на карте, клиенты будут не только ощутимо экономить при покупках, но и принимать участие в специальных мероприятиях!

Брендовая обувь от THOMAS MÜNZ выпускается как для женщин, так и для мужчин. Разработка дизайнов данной обуви принадлежит итальянским и немецким стилистам и дизайнерам. Во всех коллекциях THOMAS MÜNZ есть разные виды обуви для любой погоды и любого повода.

Для мужчин:

В коллекциях для мужчин от THOMAS MÜNZ можно увидеть сочетание классического стиля и элегантности. В ассортименте от этого бренда есть как строгие и довольно сдержанные туфли или ботинки, так и более яркая, открытая обувь. Конечно же комфорт и качество здесь находятся на высоте.

Обувь для женщин:

Для женщин в коллекциях от THOMAS MÜNZ можно найти различную обувь от строгих и спокойных моделей, до создающих эффектный и яркий образ. Каблуки очень устойчивы, ноги на таких не устают. Как и в обуви для мужчин – на первом месте удобство и качество.

Если же говорить о качестве и преимуществах этой обуви в целом, то можно смело сказать, что это хороший вариант для мужчин и женщин. Вся продукция проходит тщательный контроль перед поступлением на склады и в магазины.

Разнообразные акции, которые проводит магазин, всегда помогут покупателю сэкономить. В разделе Sale можно найти десятки товаров со скидками, в том числе из новой коллекции. Для постоянных покупателей предусмотрена программа лояльности – в зависимости от размера суммы накоплений на дисконтной карте будет расти и скидка! Среди постоянных акций также есть и дополнительная скидка для именинников.

Один из тех магазинов, куда на шопинг ходят всей семьей: обувь можно подобрать для любого возраста, случая и сезона. Своих покупателей Zenden также порадует большим выбором аксессуаров: мужские кросс-боди, бейсболки, женские сумки, палантины, зонты, кошельки и многое другое, что точно пригодится в гардеробе. А самое главное – на весь ассортимент довольно демократичные цены, поэтому за относительно небольшой ценник можно приобрести качественный товар.

Помимо торговых точек, у магазина есть официальный сайт, где можно с неплохой скидкой сделать заказ и получить его абсолютно бесплатно не выходя из дома. Получается отличная экономия времени и средств!

Выгодно совершать покупки можно не только в интернете! Оффлайн-точки довольно часто проводят сезонные и тематические распродажи, с которыми покупатели могут сэкономить до 50% (а то и больше) своего бюджета. Также у розничной сети действует программа лояльности «Клуб Zenden»: при покупке на карту начисляются бонусные баллы, где 1 балл = 1 рубль. Если хочешь познакомиться со всеми вариантами выгоды в Zenden, то переходи сюда.

Бренд предлагает к продаже обувь для детей, мужчин и женщин. Данный бренд активно ведет социальные сети, а также постоянно проводит конкурсы и акции. В этих магазинах можно купить товары на разные сезоны и разных моделей. Линеек обуви в магазинах RALF RINGER достаточно много, что позволит выбрать подходящую модель даже самому привередливому человеку.

Бренд RALF RINGER выпускает обувь не только для взрослых, но и для детей, которым, как известно, нужно уделять намного больше внимания как при выборе, так и при изготовлении обуви. И, конечно же, компания старается поддерживать эту планку на высоте, чтобы давать маленьким человечкам все самое лучшее.

Перед установкой и прошивкой вся фурнитура и материалы проверяются, чтобы ребенку было комфортно находиться в обуви. После полной готовности и перед поставкой в магазины вся обувь (взрослая в том числе) также проходит строгую проверку и отбраковку.

На сайте есть информация по уходу за обувью, рекомендуемые средства для ухода и еще много полезностей.

RALF RINGER проводит массу интересных акций, которые помогут любому покупателю получить приятную выгоду при заказе. Доступны постоянные распродажи обуви и аксессуаров для женщин, мужчин и детей, где размещены сотни интересных моделей по сниженным ценам. Помимо этого, часто проводятся временные акции, например, дающие скидку при покупке определенного количества товаров или на конкретный вид товаров.

Заключение

Чтобы выбрать правильную обувь, нужно прежде всего понимать, что ты хочешь купить. Если речь идет о покупке для ребенка, то к вопросу стоит подойти со всей серьезностью, ведь это будущее и здоровье именно ребенка. Неправильная обувь может сказаться и на здоровье уже взрослого человека, поэтому ее нужно выбирать тщательно.

Лучше всего выбирать варианты из натуральных материалов, так как они намного безопаснее, чем более дешевые варианты. Еще стоит помнить, что если рабочий день продолжительный, брать туфли на каблуках – не самый удачный выбор, ведь так или иначе это намного большая нагрузка на стопы, чем в обуви с плоской подошвой. В случае, если каблук обязателен, лучше всего взять туфли на устойчивой максимально низкой платформе. Немаловажным станет и тот факт, уделяет ли производитель внимание деталям.

Именно из этого можно понять, стоит ли брать товар, или лучше воздержаться и присмотреться к другим пусть и более дорогим моделям.

Также стоит уделить внимание сайту и отзывам о том или ином бренде или производителе. Если производитель не будет заботиться о качестве, то и сайта скорее всего не будет, а отзывы будут сильно разниться. Надеемся, что благодаря данному рейтингу ты сможешь подобрать для себя подходящую обувь, а информация о специальных предложениях поможет тебе ощутимо сэкономить при покупке.