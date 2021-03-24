Клубная программа позволяет покупателям сэкономить до 30% от стоимости товара. После оплаты часть потраченных денег возвращается на карту в виде бонусов или так называемого кешбэка. Их количество зависит от условий действующих акций и статуса клиента. Сама бонусная программа выглядит так: один бонус равен одному рублю. Может суммироваться с другими акциями.

Регистрация в программе

Для получения клубной карты тебе необходимо совершить покупку в одном из магазинов сети, а также заполнить стандартную анкету на кассе, официальном сайте, в киоске или приложении для мобильного телефона. Укажи свои данные, подтверди адрес электронной почты и получи 500 приветственных баллов на личный счет! Начни свою спортивную карьеру с выгоды!

Контактная информация используется торговой сетью для рассылки специальных предложений, восстановления утерянной карты, а также накопления/списания баллов при ее отсутствии.

Виды клубных карт

Синяя карта. Выдается новым клиентам и позволяет возвращать 5% от стоимости покупки в виде кешбэка. После того, как общая сумма трат превысит 20 000 рублей, покупатель переходит на следующий уровень.

Выдается новым клиентам и позволяет возвращать 5% от стоимости покупки в виде кешбэка. После того, как общая сумма трат превысит 20 000 рублей, покупатель переходит на следующий уровень. Серебряная карта. Ею обладают те, кто потратил от 20 до 50 тысяч рублей. Предъявляя карту при оплате, владелец получает обратно до 7% от суммы чека.

Ею обладают те, кто потратил от 20 до 50 тысяч рублей. Предъявляя карту при оплате, владелец получает обратно до 7% от суммы чека. Золотая карта. Максимальные привилегии положены тому, кто купил товары на более чем 50 тысяч рублей. Десятая часть расходов превращается в бонусы и используется для оплаты новых вещей.

При подсчете накоплений учитываются все совершенные покупки, кроме части товара, оплаченной баллами. При оформлении чека может быть указана только один клубный аккаунт.

Начисление бонусов

«Спортмастер» предлагает клиентам два вида бонусов – промо и кешбэк.

Промобонусы начисляются во время действия акций. Например, компания дарит определенное количество баллов за регистрацию или в качестве презента на день рождения. Потратить их нужно строго в соответствии с условиями акции.

Кешбэк возвращается за все товары, кроме подарочных сертификатов и покупок стоимостью ниже 1000 рублей.

Как получить бонусы «Спортмастера» бесплатно в 2025 году?

В 2020 году произошел переворот Клубной программы, благодаря которому система стала работать еще удобнее. Забудь о старой пластиковой карточке, ведь теперь тебе доступна виртуальная карта, которая всегда у тебя под рукой. Необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении или на официальном сайте.

Что касается бонусов, то их использование и накопление тоже стало более удобным.

Кешбэк бонусы начисляются за любую покупку больше 1000 рублей, кроме Подарочных карт.

Чтобы кешбэк бонусы не сгорали, пользователю необходимо совершить покупку хотя бы 1 раз в течение 180 дней.

Количество начисленных промо бонусов зависит от твоего уровня участия в Клубной программе.

Отдаём даром баллы «Спортмастера»

У новых участников бонусной программы есть возможность заработать баллы бесплатно без оформления заказа и самой покупки. Сделать это очень просто:

Заполни все данные в профиле и получи +500 бонусов;

Пройди опрос из приветственного письма и получи еще +500 бонусов;

Скачай приложение и авторизуйся в нем. Тебе необходимо дождаться подтверждения, после чего автоматически начисляется еще +500 бонусов.

Выгода подарочной карты «Спортмастера»

Как в самом магазине, так и на сайте ты можешь приобрести подарочную карту. Она может быть как пластиковой, так и электронной. Номинал карточки ты выбираешь самостоятельно: от 500 до 5000 рублей.

После оформления заказа и покупки, ты можешь забрать карту в ближайшем магазине или отправить по e-mail.

Как использовать бонусы

Потратить накопленные баллы можно в любом розничном магазине «Спортмастер» или на официальном сайте. Если ты оставил карту дома, воспользуйся мобильным приложением или авторизацией по SMS, чтобы списать бонусы.

Нельзя расплатиться бонусами в следующих случаях:

приобретение подарочных сертификатов;

покупка товаров с отметками «Лучшая цена» и «Скидки, бонусы не применяются»;

оплата услуг доставки;

шопинг в дисконтных центрах (накопления учитываются при последующих покупках).

Как расплатиться бонусами без карты?

Если вдруг ты забыл карту, но хочешь воспользоваться бонусами, то можно пройти авторизацию телефонным звонком, которая позволяет как накапливать, так и тратить бонусы без предъявления клубной карты во всех магазинах Розничной сети «Спортмастер». В интернет-магазине www.sportmaster.ru и мобильном приложении предоставляется услуга SMS-авторизации.

Как проверить баланс

Информацию о бонусном балансе можно узнать различными способами:

личный кабинет на сайте;

мобильное приложение;

посмотреть приложение к кассовому чеку;

узнать у оператора справочной службы.

Срок действия бонусов

Потратить кешбэк можно в течение 6 месяцев с момента приобретения товара. Если за этот период ты совершил еще одну покупку, срок действия бонусов продлевается на аналогичное количество дней.

Узнать дату сгорания промо баллов ты сможешь в описании условий конкретной акции.

Срок действия промо бонусов подходит к концу, а ты так и не решил, как их использовать? Подари накопления своим родственникам или друзьям! Укажи свой номер при заказе на сайте и предоставь близким людям шанс воспользоваться существенной скидкой!

Экономия с промокодами

Участие в клубной программе – далеко не единственный способ сэкономить приличную сумму. Обычно компания часто публикует свои промокоды – спецсимволы для пересчета цены покупки в меньшую сторону. Такие предложения активируются следующим образом:

1. Посети страницу торговой сети «Спортмастер» на нашем сайте.

2. Ознакомься с действующими акциями, выбери подходящую альтернативу. Нажми на купон и скопируй появившийся код.

3. Перейди на официальный сайт магазина, ознакомься с продукцией сервиса и выбери в каталоге нужную модель. Нажми кнопку «В корзину».

4. Приступай к оформлению заказа. Уточни способ доставки и проверь контактные данные. Возле суммы покупки ты увидишь поле с надписью «Промокод». Вставь скопированные символы, нажми кнопку «Применить». Система пересчитает для тебя итоговую стоимость.

5. Указывай недостающие данные и оплачивай покупку на выгодных условиях!

Но и это еще не всё! С нашими промокодами ты можешь получить дополнительную скидку. Мы регулярно обновляем список актуальных купонов от популярного спортивного гипермаркета. Заглядывай к нам перед онлайн-шопингом и выбирай оптимальное предложение, которое точно поможет тебе сэкономить. Активируй промокоды «Спортмастер» и приобретай одежду, обувь и инвентарь по привлекательной стоимости!