Сегодня в театрах можно встретить соседей и в худи, и в вечернем платье. В статье разбираем, как одеться, чтобы чувствовать себя уверенно и уместно, даём практичные советы для женщин и мужчин, рассказываем о базовых вещах, аксессуарах и местах, где удобно собрать образ, используя промокоды