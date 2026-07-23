Выбираешь аэрогриль для дома? В статье ты найдешь топ моделей 2025 года, узнаешь как работает прибор, какие блюда можно готовить и чем аэрогриль отличается от обычной духовки. Полный гид по выбору домашнего помощника
Павловская Екатерина
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