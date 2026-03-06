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Тренды весны 2026 в одежде

Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Эксперт по умному шопингу
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Весна–лето 2026 ощущается как сезон, в котором мода становится спокойнее и внимательнее к человеку. Одежда работает через цвет, фактуру, посадку и ощущение комфорта. Коллекции, показанные в Париже, Милане, Нью-Йорке и Лондоне, задали общее направление: вещи должны быть выразительными, но при этом удобными и понятными в реальной жизни.

Эти тренды уже заложены в закупки брендов и постепенно появляются в массовом сегменте. Их легко адаптировать под повседневный гардероб без сложной стилизации и резкой смены образа.

Модные цвета в одежде весной

Цвет в сезоне весна–лето 2026 занимает центральное место. Он используется осознанно и цельно, формируя настроение всего комплекта.

В коллекциях чаще всего встречаются:
• насыщенный красный в тёплых и холодных вариациях;
• лимонный и другие оттенки жёлтого;
• кобальтовый и глубокий синий;
• плотный зелёный;
• мягкие пастельные цвета без излишней «сладости».

Многие образы строятся по принципу монохрома, когда весь комплект выдержан в одном оттенке. Такой приём визуально собирает образ и делает его актуальным без лишних деталей. В повседневном гардеробе это легко реализовать с помощью простых вещей — рубашек, топов, брюк.

Подобные позиции удобно искать в маркетплейсах. Например, при обновлении базовых вещей можно использовать промокоды Озон и подобрать одежду в нужной цветовой гамме.

Тренды весны 2026 в одежде








Силуэты и посадка

Посадка вещей в 2026 году строится вокруг баланса. Одежда подчёркивает фигуру и при этом сохраняет свободу движения.

В тренде:
• жакеты с чёткой линией плеч;
• прямые и слегка расширенные брюки;
• плащи и тренчи с хорошо выстроенной формой.

Рядом с ними активно присутствуют более мягкие решения:
• платья с плавным облеганием;
• юбки, повторяющие линии бёдер;
• топы с естественной посадкой.

Такие силуэты легко комбинируются между собой и подходят для повседневных образов. При подборе жакетов, костюмов и базовой одежды удобно сравнивать разные бренды в одном месте, например, используя промокоды Lamoda.

Фактуры и материалы

Фактура в сезоне SS 2026 становится одним из главных выразительных средств. Даже лаконичные по крою вещи выглядят интересно за счёт поверхности ткани.

Наиболее заметны:
• кружево и шитьё;
• объёмные и текстурные материалы;
• плетёные структуры;
• мягкая кожа и современные аналоги;
• полупрозрачные ткани, используемые слоями.

Одна фактурная вещь способна задать характер всему образу. Остальные элементы при этом остаются спокойными и простыми. Такой подход хорошо работает в повседневном гардеробе и не требует сложных сочетаний.

Тренды верхней одежды весной 2026

Верхняя одежда остаётся лёгкой и удобной, но при этом добавляет стилю выразительности.

На пике моды:
• тренчи и плащи с мягкой линией плеч;
• укороченные куртки без жёсткой структуры;
•  лёгкие пальто из тонких тканей;
•  модели с поясами и аккуратной драпировкой.

Такая верхняя одежда гармонирует с платьями, костюмами и повседневной базой. Она поддерживает общий цвет образа и легко сочетается с разными стилями. Универсальные модели можно использовать для сборки множества комплектов, создавая непринуждённый, современный образ.

Тренды весны 2026 в одежде








Романтическое настроение

Романтические мотивы в 2026 году выглядят сдержанно и современно. Вещи создают ощущение лёгкости и движения без перегруженного декора.

Характерные элементы:
• мягкие рукава;
• аккуратные драпировки;
• воздушные юбки и платья;
• пластичные ткани.

Такая одежда легко вписывается в городской ритм и не требует сложной стилизации. В масс-маркете подобные линии появляются быстро, и при покупке их удобно использовать с промокодами Befree, чтобы сэкономить.

Модные принты весна 2026

Принты в этом сезоне выглядят более собранно и аккуратно. Они поддерживают форму и ритм образа.

Наиболее распространены:
• геометрические узоры;
• горох;
• флоральные мотивы с ограниченной палитрой;
• повторяющиеся графические элементы.

Такие принты легко сочетать с однотонной одеждой. Даже одна вещь с узором может выглядеть уместно и актуально, если остальной образ остаётся спокойным.

Бельевая эстетика

Бельевые элементы в 2026 году интегрируются в повседневную одежду деликатно и ненавязчиво.

Чаще всего это:
• кружевные вставки;
• топы с мягкой конструкцией;
• платья-комбинации из плотных тканей.

Такие вещи легко комбинируются с жакетами, кардиганами и верхней одеждой. Они подходят и для дневных, и для вечерних образов.

Обновлённый минимализм

Минималистичные вещи в 2026 году выглядят теплее и выразительнее. Основное внимание уделяется крою, материалу и деталям.

В этом направлении особенно заметны:
• чистые линии;
• спокойные оттенки;
• качественные ткани;
• аккуратная фурнитура.

Такая одежда хорошо вписывается в долгосрочный гардероб и остаётся актуальной несколько сезонов подряд. Базовые позиции в этом стиле удобно обновлять, используя промокоды Остин.

Тренды весны 2026 в одежде








Как адаптировать тренды весны 2026

Чтобы выглядеть современно, достаточно небольших изменений:
• добавить цвет вместо привычной нейтральной базы;
• выбрать вещи с чёткой, продуманной посадкой;
• включить одну фактурную деталь;
• следить за пропорциями в образе.

Весна–лето 2026 предлагает одежду, которая работает на комфорт и индивидуальность. Эти тренды легко приживаются в повседневной жизни и не требуют радикальных решений.

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